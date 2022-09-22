نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج سكني يعلن عن طرح عدد من الأراضي السكنية المجانية وكيفية التسجيل للحجز في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج سكني عن توفير عدد ما يقرب من 3000 من الأراضي السكنية التي تقدم بالمجان للمواطنين في ثمانية مخططات جديدة سكنية، حيث تقدم تلك الأراضي وفقا للحلول المطروحة للتطوير السكني بالمملكة العربية السعودية، ليتم التسهيل على جميع المواطنين لكي يحصلوا على الأراضي السكنية لجميع من استوفت بهم جميع الشروط المطلوبة والتي تم ذكرها سابقا، ويتيح برنامج سكني للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل الوحدات السكنية الجاهزة، وكذلك الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين، بجانب شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي، أو تمويل القرض العقاري القائم بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

طرح 3000 أرض سكنية مجانية من سكني

تم الإعلان على الصفحة الرسمية لبرنامج سكني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه قد تم إطلاق مجموعة من الأراضي السكنية المقدمة بالمجان في عدد من ثمانية مخططات سكنية، وسيتم توزيعها في عدد من المناطق سنذكرها لكم كالتالي:

أولا مدينة الرياض الدوادمي 109 – ثادق 77.

ثانيا المنطقة الشرقية في قرية العليا 406.

ومدينة عسير، منطقة أحد رفيدة 903.

ثم في مكة المكرمة منطقة الطائف 749.

والأراضي المقدمة داخل المدينة المنورة في منطقة المهد 713.

خطوات التسجيل لحجز الأراضي السكنية

أعلن البرنامج أنه يستطيع المستفيد أن يقوم بحجز الأراضي السكنية المتاحة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يجب أولا الدخول إلى منصة سكني للتسجيل إلكترونيا، واتباع جميع خطوات التسجيل.

ثم يجب اختيار قائمة الحلول السكنية، ثم حدد الوحدات أو قطع الأراضي المجانية.

بعد ذلك قم بتحديد المخطط.

مشروع تلال الخميس وإشراق ليفينج

أعلن البرنامج عن وجود حوالي 600 وحدة سكنية لجميع المستفيدين والمتقدمين لمشروع تلال الخميس، وأيضا أعلن البرنامج أنه تم تسليم 641 وحدة سكنية لجميع الأسر المستفيدة والمستوفيين للشروط بمنطقة عسير، وتم التأكيد أن التسليم تم بعد الانتهاء من عمليات التشييد والتشطيب، وأيضا إدخال جميع الخدمات، ومن الجدير بالذكر أنه تم إطلاق 710 وحدة سكنية وذلك من برنامج إشراق ليفينج، وقد تم تسليمها يوم الثلاثاء للأسر المستفيدة بمنطقة الرياض، وتم التأكيد على ذلك بعد الانتهاء من أعمال البناء، وأعلن البرنامج أنه تم إيصال جميع الخدمات والانتهاء من أعمال البنية التحتية للمشروع، حرصا من البرنامج على تقديم الوحدات السكنية كاملة لجميع المستفيدين بالمملكة العربية السعودية .