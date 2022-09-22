نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “توظيف أبشر” تنشر رابط التسجيل في وظائف الجوازات للرجال 1444 علي رتبة جدي بداية من هذا التاريخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت المديرية العامة للقبول المركزية بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نشر رابط التسجيل في وظائف الجوازات للرجال 1444 علي رتبة جدي عن طريق موقع التوظيف أبشر للسعوديين فقط كما هي متطلبات التقديم .

بناء علية ارتفع مؤشر ترند السعودية في محرك البحث عن خطوات تقديم طلبات التسجيل والقبول بالمديرية العامة للجوازات السعودية لرتبة “جندي” رجال للتعيين فورا في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة ، وسوف نوضح كل التفاصيل وخطوات التقديم تابعونا.

موعد التقديم في وظائف الجوازات رجال

أشارت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية إلى أن استقبال طلبات التسجيل والقبول سيكون عبر بوابة “أبشر للتوظيف” خلال الفترة من السبت 28-02-1444 المقبل وحتى الخميس الموافق 3/3/1444 هـ.

خطوات التقديم على وظائف الجوازات 1444

في هذة الفقرة سنتعرف معكم على خطوات التقدم لوظائف الجوازات السعودية للرجالة علي رتبة جندي 144 تباع الخطوات التالية:

أدخل أولا علي رابط منصة أبشر الإلكترونية للتوظيف.

ادخل علي أيقونة الوظائف المتاحة.

بعد ظهور الوظائف المتاحة قم باختيار”جندي” .

ثم نوافق على الشروط والأحكام.

ثم نضغط على “تقديم طلب”.

يطلب منا كتابة البيانات الموضحة في الحقول: “رقم الهوية ، تاريخ الميلاد ، الحالة ، هوية الأب”.

بعد كتابة البيانات ، نضغط على موافق.

تظهر معنا صفحة خاصة تحتوي على بيانات العنوان ورقم الجوال.

نملأ البيانات ونضغط التالي.

تظهر معنا صفحة خاصة ببيانات المؤهل التعليمي.

بعد ملء بيانات التأهيل ، نقوم بالحفظ ، والنقر على اختيار العرض والتحقق.

في الأخير ، تظهر معنا عبارة “تم تقديم الطلب”.

نحتفظ برقم الطلب حتي نستطيع الاستعلام عن نتائج الترشيح المبدئي لوظائف الجوزارات السعودية 1444.

شروط وظائف الجوازات 1444

كانت شروط مهام الجندي في وظائف المديرية العامة للجوازات السعودية 1444 كالتالي: –

أن يكون المتقدم بالطبع سعودي الجنسية.

حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، ويفضل الحاصلين على مؤهل أعلى.

حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه في قضايا تخص الإخلال بالشرف والأمانة.

ألا يكون قد سبق تعيينه في وظيفة خاضعة للنظام العسكري أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية.

ألا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.

يجب أن تكون الهوية الشخصية سارية المفعول وقت تقديم الطلب في الجوازات.

أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وجميع إجراءات واختبارات القبول.

معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة.

ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودي.

هذهة كانت كافة التفاصيل عن تقديم للوظائف المعلن عنها برتبة جندي في هئية الجوازات بالمملكة العربية السعودية .