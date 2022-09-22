ما هي طريقة التسجيل في حساب المواطن نفاذ ca.gov.sa؟

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عمر شويل - جدة أصبح التسجيل في حساب المواطن نفاذ بعد التعديل الجديد أمر يشغل الكثير من محدودي الدخل في السُّعُودية، خاصةً وأنه برنامَج اجتماعي تنموي يدعم الأسر السَعودية الأكثر احتياجًا، عن طريق دعم شهري يتم إيداعه في حسابات المستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط حساب المواطن، وقد حصلوا على الأهلية، وتوفرت لديهم معايير الاستحقاق، في البنوك المختلفة وفيها؛ مَصرف الراجحي والبنك الأهلي، حيث يقوم البرنامَج على المنافع والموارد الحكومية، ويعمل على إعادة توزيعها للمستحقين فقط؛ بهدف تحقيق الاستهلاك الرشيد.

التسجيل في حساب المواطن نفاذ

حدد البرنامَج طريقة التسجيل في حساب المواطن لغير المستفيدين من الفئات المستحقة التي تنطبق عليها الشروط، ليستخدم بيانات الحساب فيما بعد في دخول حساب المواطن عن طريق نفاذ، وهي المنصة الوطنية الموحدة التي تسهل على المواطنين دخول المنصات الرسمية لكافة الجهات والقطاعات الحكومية في الدولة.

تبدأ طريقة التسجيل في حساب المواطن بإنشاء حساب في البوابة الإلكترونية https://ca.gov.sa/؛ حيث يختار تسجيل مستخدم جديد، ثم ينتقل إلى صفحة بيانات رقم الجوال والهوية وتاريخ الميلاد، ثم يعين كلمة المرور، وينتقل إلى طلب التسجيل ثم يملأ استمارة البيانات الأساسية، ثم بيانات العنوان والحساب البنكي والتابعين، ولكن يحرص المستخدم على تسجيل بيانات صحيح؛ لأن البيانات الخاطئة أبرز أسباب رفض التسجيل في حساب المواطن وعدم الحصول على الأهلية، في نهاية الأمر يرفق المستندات المطلوبة.

من يمكنه التسجيل في حساب المواطن

عقب التعديلات الجديدة التي شملت إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن، أعاد البرنامَج تذكير المواطنين بالفئات التي يمكنها التسجيل والاستفادة بالدعم:

كل مواطن سعودي يحمل الجنسية السعودية بشرط تطابق شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق.

الأفراد حاملي بطاقات التنقل من الفئات المستثناة.

الفرد المستقل الذي تجاوز 18 عاما، ولكن بشرط توفير المستندات التي تثبت استقلالية المسكن.

تسجيل دخول حساب المواطن

بعد انتهاء المستخدم من إنشاء حساب في برنامَج حساب المواطن يمكنه تسجيل الدخول عن طريق نفاذ، كما في الخطوات الآتية:

افتح رابط البوابة الإلكترونية حساب المواطن. اضغط على خِيار تسجيل الدخول. اختر تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني. اكتب رَقَم بطاقة الأحوال، أو يمكنك الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور في حساب أبشر. أدخل رمز التأكيد من الإشعارات في غضون 30 ثانية. اضغط على زر المتابعة، تنتقل تلقائيًا إلى الصفحة الشخصية في حساب المواطن.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية نفاذ

يرغب المستفيد بعد انتهاء التسجيل في استعلام حساب المواطن برقم الهوية، ولكن عن طريق نفاذ لمعرفة حالة الأهلية والاستحقاق، كالتالي:

الدخول إلى حسابي في حساب المواطن. اختيار الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد. العمل على تسجيل بيانات الحساب المسجل في أبشر (اسم المستخدم وكلمة المرور). إدخال رمز التأكيد المرسل على رقم الجوال الشخصي المسجل في أبشر. الانتقال تِلْقائيًا إلى الصفحة الرئيسية. الضغط على قائمة دراسة الأهلية، ومنها حالة الأهلية.

عندها تظهر تفاصيل الأهلية؛ من حيث أنت مؤهل أم لا، وأسباب رفض الطلب في حالة عدم الأهلية، ويقدم حساب المواطن فرصة عظيمة في هذه الحالة، وهي إمكانية تقديم اعتراض على نتائج الأهلية في 90 يوم من تاريخ ظهور الأهلية، مع تحديث البيانات ورفع المستندات التي نتج عنها عدم الأهلية.