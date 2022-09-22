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عمر شويل - جدة تكلفة تجديد الإقامة في السعودية وكيفية التجديد بدون رسوم للمرافقين، يبحث سكان السعودية عن أموال لتجديد إقامتهم في المملكة لمدة عام واحد قبل انتهاء فترة إقامتهم الحالية حتى يتمكنوا من الاستمرار في الإقامة بشكل قانوني في السعودية.

رسوم تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية

تختلف رسوم تجديد تصريح الإقامة بالنسبة لتصاريح الإقامة لمدد تزيد عن عام أو حسب وظيفة عامل الخدمة المنزلية أو السائق أو وظيفة أخرى، وتكون رسوم تجديد تصاريح الإقامة للوظائف المختلفة كما يلي:

تجديد تصريح إقامة السائق لمدة عام واحد عن طريق دفع رسوم تجديد قدرها 600 ريال سعودي.

رسوم تجديد تصريح الإقامة للعمال المنزليين هي 600 ريال سعودي سنويًا.

تبلغ رسوم تمديد إقامة موظف مؤسسة أو شركة لمدة عام حوالي 650 ريال سعودي.

يتم تجديد تصريح إقامة زوجة المزارع بمبلغ 600 ريال سعودي لمدة عام واحد.

يمكن تجديد تصريح إقامة زوجة المواطن لمدة عام واحد مقابل 500 ريال سعودي.

تجديد تصريح إقامة زوجة المقيم بمبلغ 500 ريال سعودي لمدة سنة واحدة.

يتم تمديد المرافقين الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا لمدة عام واحد بسعر 500 ريال سعودي.

إذا كان الغرض من تجديد تصريح إقامتك هو مغادرة المملكة بشكل دائم، فستحتاج إلى تجديد تصريح إقامتك ودفع رسوم التجديد وفقًا لنوع وفئة الإقامة.

بالاضافة إلى ذلك دفع غرامات التجديد المتأخر.

هل المقيمين معفيين من الرسوم؟

الحكومة السعودية تتنازل عن دفع رسوم تمديد فترة الإقامة لعدة فئات منها:

أن يكون الطفل السعودي مولود في المملكة، أو حامل للجنسية السعودية.

الطلاب المقيمون في المملكة العربية السعودية الحاصلون على تأشيرة دراسة من دفع رسوم لتجديد تصريح إقامتهم.

المقيمون الراغبون في الحصول على تأشيرة خروج نهائي من المملكة العربية السعودية.

تجديد تصريح الإقامة للمرافقين بدون رسوم

قالت وزارة الداخلية ومديرية الجوازات السعودية إن المرافقين سيظلون في السعودية إذا تم تجديد تصاريح إقامتهم.

ومع ذلك، إذا تم تجديد تصريح الإقامة الخاص بك وكان رفيقك خارج أراضي المملكة العربية السعودية، فلن تضطر إلى دفع رسوم تجديد تصريح الإقامة إلى رفيقك. لذلك، فإن دفع رسوم تمديد الإقامة للمرافق يتحدد حسب موقعه، سواء داخل المملكة أو في الخارج.



تجديدالإقامة للمرافقين

يجوز للوافدين العاملين في المملكة العربية السعودية إحضار تابعيهم مثل الزوجات والأطفال.

لكن عليه التقدم للحصول على تصريح إقامة لهم حتى يتمكنوا من العيش في المملكة العربية السعودية.