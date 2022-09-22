نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط بنك البلاد للحصول على تمويل السيارات بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك البلاد من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية والذي يقوم بتقديم التمويلات والقروض المختلفة للمواطنين السعوديين والمواطنين المقيميين وبالأخص قرض شراء السيارة الذي يصل إلى 2 مليون ريال سعودي ويستطيع السعوديين والمقيمين والمتقاعدين الحصول عليه من خلال بعض الشروط السهلة والبسيطة. أهم مزايا الحصول على تمويل لشراء سيارة من بنك البلاد السعودي تمويل بنك البلاد يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

يصل مبلغ تمويل السيارة إلى 2 مليون ريال سعودي.

يتم دفع تمويل السيارة على هيئة أقساط شهرية.

مدة تمويل السيارة تصل إلى ستون شهرا مع هامش ربح تنافسي.

يمتاز تمويل السيارة من بنك البلاد أنه لا يحتاج إلى وجود كفيل.

يتم تقديم التمويل بدون الحاجة إلى دفعات مقدمة.

يستطيع العميل تأجيل قسط واحد فقط عن كل عام.

يستطيع العميل الحصول على تمويل إضافي.

يمكن للعميل أن يقوم بالسداد المبكر لباقي الأقساط.

يمتاز تمويل السيارة بأنه متاح للمواطنين السعوديين والمواطنين المقيميين في المملكة العربية السعودية.

يستطيع العميل شراء السيارة وفقا للحد الإئتماني له.

يستطيع المواطنين المتقاعدين الحصول على تمويل السيارة من بنك البلاد. أهم الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل شراء سيارة من بنك البلاد يشترط ألا يقل عمر المواطن الراغب في الحصول على التمويل عن 18 عام.

يجب أن يكون المواطن يملك حساب جاري في بنك البلاد.

يلزم أن لا يقل الراتب الشهري للمواطن السعودي عن 3000 ريال سعودي.

كما يشترط أن لا يقل الراتب الشهري للمواطن المقيم في السعودية عن 3500 ريال سعودي.

يلزم أن يكون المواطن أو المقيم يعمل لدى جهات معتمدة من بنك البلاد.

يجب تحويل الراتب الشهري وهو شرط أساسي للحصول على التمويل وإتمام التعاقد. الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل السيارة من بنك البلاد يجب تقديم صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول.

تقديم نموذج طلب شراء سيارة بالتقسيط إل بنك البلاد وتعبئته.

إحضار خطاب تعريف من جهة العمل للعميل والذي يحتوي على مبلغ الراتب الشهري للعميل وتاريخ الإلتحاق بالعمل والمسمي الوظيفي للعميل.

يجب أن يقوم العميل بتقديم نموذج يتم عرض سعر السيارة فيه.

إذا كان العميل يعمل بالقطاع العسكري يجب أن يقوم بتقديم صورة من بطاقة العمل الخاصة به.

يجب أن يقوم المواطن بإحضار خطاب من جهة العمل يثبت تحويل الراتب الشهري.

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