نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف هيئة تنظيم المياه والكهرباء 1444 رابط التقديم والتخصصات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف هيئة تنظيم المياه والكهرباء 1444 تشهد بحثًا كبيرًا في الآونة الأخيرة حيث أعلنت الهيئة عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة لحاملي البكالوريوس في مدينة الرياض.

تعمل هيئة تنظيم المياه والكهرباء في تنظيم صناعة الكهرباء وتحلية المياه داخل المملكة العربية السعودية كما تقوم بتوفير امدادات المياه وتوفر أفضل أسعار ونستعرض عبر السطور التالية رابط التقديم في وظائف هيئة تنظيم المياه والكهرباء 1444 وأهم التخصصات المطلوبة.

تخصصات وظائف تنظيم المياه والكهرباء 1444

أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء عن التخصصات المطلوبة في الوظائف الشاغرة وهي:

مهندس شبكات متوفر وظيفيتين على المتقدم للوظيفة أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس تخصص علوم الحاسب أو هندسة الحاسب أو هندسة البرمجيات أو نظم المعلومات ومن الضروري أن يمتلك خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال تقنيات مراكز المعلومات.

اختصاصي أول شبكات يجب أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب أو هندسة الحاسب أو هندسة البرمجيات أو نظم المعلومات ومن الضروري أن يمتلك خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال تقنيات الشبكات.

اختصاصي أول نظم البنية التحتية للحاصلين على البكالوريوس تخصص علوم الحاسب أو هندسة الحاسب أو هندسة الشبكات ومن الضروري امتلاك خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال تقنيات مراكز المعلومات.

أهم الشروط المطلوبة في وظائف تنظيم المياه والكهرباء 1444

يجب أن يمتلك المتقدم للوظيفة خبرة بالسنوات المذكورة في الفقرة السابقة.

من الضروري أن لديه خبرة في إدارة مركز البيانات يجب أن يمتلك القدرة على حل المشكلات التي تحدث في الشغل والتعامل مع كافة مشاكل البيانات والقدرة على التطوير العمل.

امتلاك القدرة على إنجاز العمل بكفاءة عالية وفي الوقت المحدد.

التعامل مع كافة الأنظمة الشبكية والقدرة على التخطيط والتنفيذ بدون التأثير على الأنظمة الأخرى.

القدرة على الإشراف ومواكبة كافة التغيرات التي تحدث في أنظمة الشبكات.

رابط التقديم في الوظائف الشاغرة

وفرت هيئة تنظيم المياه والكهرباء رابط للتقديم على الوظائف الشاغرة يمكنك الدخول على الرابط واتباع التعليمات من اجل التقديم على الوظائف وقد بدأ التقديم على الوظائف بالفعل وسوف ينتهي يوم الجمعة بعد القادمة الموافق 4 من ربيع أول 1444 الموافق 30 من شهر سبتمبر 2022.