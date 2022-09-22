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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تفعيل باقة سوا شير 110 من stc مكالمات وإنترنت 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة باقة سوا شير 110 في السعودية ، تقدم شركة الاتصالات في المملكة العربية السعودية، عروض باقات سوا شير ١١٠، لكافة عملاء شركة الاتصالات، حيث تناسب كافة احتياجات العملاء المختلفة، ونالت باقة سوا شير ١١٠ على إعجاب الكثير من العملاء، لأنها توفر للمستخدمين عدد من المميزات الكثيرة، مثل الحصول على ضعف الرصيد والعروض الأخرى التي تقدمها، في هذا المقال سوف نتحدث عن مميزات هذه الباقة وكيفية الاشتراك في الباقة تابعوا معنا.
مميزات باقة سوا شير 110
أما عن طريقة تفعيل باقة سوا شير بلس 115 … أقوى عروض المكالمات وسوشال لامحدود، تتمتع باقة سوا شير ١١٠ بالعديد من المميزات من خلال شركة الاتصالات السعودية من خلال الأسطر التالية سوف نتحدث عن هذه المميزات:
- باقة سوا شير ١١٠ من أفضل الباقات التي تقدمها شركة الاتصالات في المملكة السعودية لأنها تقدم مجموعة متعددة من باقات متنوعة تناسب كافة العملاء المشتركين.
- سعر باقة سوا شير ١١٠ ريال، ويستطيع العملاء الاستمتاع بكافة مميزات الباقة لمدة أربع أسابيع من تاريخ تجديد الباقة.
- تقدم الباقة ٥٠٠ دقيقة لجميع عملائها.
- توفر باقة سوا شير ١١٠ ٥ جيجا لخدمات الإنترنت، بالإضافة إلى ٥ جيجا أخرى، إجمالي ١٠ جيجا صالحة للاستخدام طول الشهر.
- باقة سوا شير ١١٠ تعد من أحد الباقات المميزة لأنها توفر مميزات كثيرة، وذلك بدون تكلفة عالية، وتقدم عدد من الدقائق لا حدود له.
طريقة الاشتراك في باقة سوا شير 110
يمكن تفعيل باقة سوا شير 110 من خلال إتباع الخطوات التالية :-
- قم بإرسال رسالة قصيرة نصية على رقم خدمة العملاء وهو 900، قم بتدوين رقم تفعيل خدمة باقة سوا شير 110 و هو 5554.
- تستطيع تفعيل باقة سوا شير 110 عن طريق تحميل التطبيق على الهاتف My STC، وتستطيع الدخول على التطبيق وتفعل باقة سوا شير ١١٠عن طريق رمز الاشتراك 5554.
- عندما تريد معرفة باقي الباقات المميزة التي تقدمها شركة الاتصالات في المملكة العربية السعودية، من خلال إرسال رسالة قصيرة نصية لخدمة العملاء على 900 تشتمل على رقم 8000.
- تستطيع أن تهدي باقة سوا شير 110، لرقم آخر على الفاتورة، وذلك عن طريق إرسال رسالة قصيرة نصية تشتمل على رقم 77220، ثم تأخذ مسافة، ثم قم بكتابة الرقم الذي تريد إهداء الباقة إليه بعد ذلك يتم إرسال الرسالة على رقم 900، وتستطيع تحويل الرصيد من سوا لسوا من غير رقم الهوية بكل بساطة.
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