نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم علي وظائف المديرية العامة للجوازات العسكرية للرجال عبر absher لحاملي الثانوية العامة/ الدبلومات/ البكالوريوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التقديم علي وظائف المديرية العامة للجوازات العسكرية للرجال، والتي تم الاعلان عنها من خلال المديرية العامة للجوازات منذ ساعات، ونشير إلي أن التقديم للوظائف الحكومية في المملكة العربية السعودية يتم من خلال رابط ابشر absher، علما بأن الوظائف المعلن عنها فقط لحاملي تلك الشهادات الثانوية العامة/ الدبلومات/ البكالوريوس، ولكي تتعرف علي المزيد من التفاصيل حول التخصصات المطلوبة وشروط التقديم عليك متابعة هذا التقرير حتي النهاية، علما بأن التقديم متاح بداية من يوم السبت مطلع الأسبوع المقبل، وسوف تجد توضيح بشان موعد بداية التقديم علي وظائف المديرية العامة للجوازات رجال في هذا التقرير.

رابط التقديم علي وظائف المديرية العامة للجوازات

من خلال رابط ابشر للتوظيف يمكنكم التقديم علي وظائف المديرية العامة للجوازات 1444، والتي تم الاعلان عنها رسميا منذ ساعات، علما بأن فترة التقديم المتاحة قصيرة للغاية، وسوف تجد توضيح بأهم الشروط وآلية التقديم في هذا التقرير، علما بأن الوظائف المطروحة حاليا والتي نوفر لكم تفاصيل عنها هي للرجال فقط، ولم يتم الإعلان عن وظائف للنساء جديدة من الجوازات حتي الآن.

موعد التقديم في وظائف المديرية العامة للجوازات 1444

أما عن موعد التقديم للوظيفة، فإننا موضحه لكم في تلك الأسطر

يبدأ التقديم لشغل الوظيفة يوم السبت الموافق 28/2/1444 هجريا، الموافق يوم 24/9/2022 ميلادىا.

ينتهى التقديم يوم الخميس الموافق 3/3/1444 هجريا الموافق 29/9/2022 ميلاديا.

شروط التقديم في وظائف الجوازات للرجال

إن أبرز شروط التقديم علي وظائف المديرية العامة للجوازات 1444، هي أن يكن مؤهل المتقدم لشغل الوظيفة هو واحد من تلك المؤهلات، وهي شهادة الثانوية العامة وما يعادلها ويفضل من لديه مؤهل اعلى (دبلوم او بكالوريوس)، إلا أن اسبيقة القبول في العديد من الأحيان تكن لحاملي شهادة الثانوية العامة، علما بأن التقديم يتم عبر ابشر، واليكم الشروط بشرح تفصيلي

ان يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها.

ان يكون المتقدم سعودى الجنسية والمنشأ.

ان يكون المتقدم حسن السير والسلوك والسمعة وعدم ادانتة بجريمة مخلة بالشرف والامانة.

أن لايكون المتقدم قد سبق التعيين له فى وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

أن تكون الهوية السعودية سارية وقت التقديم.

ان يجتاز الفحص الطبى وكافة الاجراءات المطلوبة للقبول.

ألا يكون متزوج من غير سعودية.

أذا كان المتقدم حاصل على الشهادة خارج المملكة يجب معادلتها، وذلك من خلال وزاراة التعليم مع التصديق عليها.

التخصصات المطلوبة لوظائف المديرية العامة للجوازات

أما عن أبرز التخصصات المطلوبة من أجل شغل وظائف المديرية العامة للجوازات التي تم الإعلان عنها، قمنا نعرضها لكم في نقاط حتي تتعرف عليها بشكل اوضح

التخصصات المطلوبة