نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منصة سكني وحجز قطعة أرض إلكترونيا sakani.housing.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في منصة سكني 1444 وخطوات بسيطة تمكنك من حجز قطعة ارض إلكترونيا وذلك بعد صدور أنباء عن طرح البرنامج لما يقارب من 3 آلاف أرض مجانية جديدة لعام 2022 وذلك في 8 مخططات سكنية في 5 مناطق بالمملكة العربية السعودية، وقد ذكر البرنامج أن المخططات المتاحة تضم 2957 ارض سكنية وقد وضح البرنامج أن جميع الأراضي المتاحة سيتم الحجز بها إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

رابط منصة سكني sakani.housing.sa

مع طرح قطع الأراضي المجانية الجديدة وضح برنامج سكني للراغبين في التقديم أن خطوات التسجيل متاحة على النحو التالي:

من الجدير بالذكر ان البرنامج وضح الأماكن التي تم إتاحة الأراضي بها وهي (الرياض/ والشرقية/ والمدينة والمنورة/ ومكة المكرمة/ وعسير). وأشار البرنامج إلى توزيع المخططات كالتالي:

3 من المشاريع في منطقة الرياض. واثنان منهم في الدوادمي بإجمالي 109 أراضي. ومشروع واحد في ثادق يضم 77 قطعة. والمنطقة الشرقية بها مشروعان في قرية العليا توفران 406 أراضي. وأضاف أن منطقة المدينة المنورة تضم مشروعاً يقع في محافظة المهد يضم 713 قطعة أرض. بالإضافة إلى مشروع بالطائف بمنطقة مكة المكرمة يضم 749 قطعة أرض. فيما تضم ​​منطقة عسير برنامجاً في محافظة أحد رفيدة، وتبلغ مساحتها 903 أراضٍ.

شروط التسجيل في منصة سكني حجز ارض مجانية

وضح البرنامج الشروط الجديدة التي من خلالها تسمح للمستفيد قبول طلب التسجيل في منصة سكني، وتضمنت الشروط التالي:

أن يكن المتقدم للحجز سعودي الجنسية. يجب أن يقيم المستفيد اقامة دائمة في المملكة العربية السعودية. الحد الأقصى لسن التسجيل هو 25 عام في تاريخ التسجيل. يجب ألا تكون قد تلقيت مساعدة إسكانية أو اشتريت أرضًا في السنوات الخمس الماضية قبل التقدم بطلب للحصول على المساعدة. أن يكون جزءًا من المجموعات المؤهلة للحصول على الدعم ، وخاصة الأيتام أو الأشخاص ذوي العزم.

خطوات حجز قطعة أرض على منصة سكني

بعد التعرف على طريقة الدخول وشروط الحصول على المساعدة السكنية الآن يجب عليك تباع خطوات طريقة حجز الأرض على المنصة، وهي كالتالي

تسجيل الدخول إلى المنصة عبر الرابط المرفق بالأعلى.

حدد الحلول السكنية المتاحة عبر البوابة الإلكترونية.

انظر المشاريع المتاحة ثم قم بالنقر على المشروع والمنطقة.

حدد المشروع الذي ترغب في التقديم له

انظر التفاصيل والشروط والأحكام والموافقة عليها.

أكمل حجزك بملء البيانات المطلوبة لحجز قطعة الأرض.

بعد الانتهاء قم بالنقر على تبويب إرسال.

سيظهر أمامك رقم طلب يجب الاحتفاظ به لحين الحاجة.

وضحنا عبر موقع ثقفني بالتزامن مع اعلان منصة سكني عن طرح أراضي مجانية رابط وخطوات حجز قطعة ارض مجانية في المملكة العربية السعودية.