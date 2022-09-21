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عمر شويل - جدة عاجل وزارة التعليم السعودية تقوم بإلغاء الدروس الورقية وتتجه للرقمنة، اتخذت وزارة التربية والتعليم السعودية قرارًا بإلغاء عدة دروس في جميع المستويات الأكاديمية من أجل تمهيد الطريق للرقمنة والتخلي عن النظام التقليدي الذي حكم المملكة العربية السعودية منذ عقود.

أبلغت الوزارة جميع المسؤولين في جميع إدارات التعليم أنه يجب على المعلمين إعداد دروسهم إلكترونيًا من خلال منصة مدرستي، وهي المنصة المسؤولة عن التعلم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، والتي تتيح التواصل.

والجدير بالذكر أنها مخصصة للمعلمين والطلاب، وهي تمكن من ممارسة العملية التعليمية في شكل إلكتروني احترافي، كما قادت الوزارة تتبع وتنفيذ هذه اللوائح الجديدة المحدثة.

إلغاء الدروس الورقية في المملكة العربية السعودية

عاجل وزارة التعليم السعودية تقوم بإلغاء الدروس الورقية وتتجه للرقمنة، أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن إلغاء الفصول الورقية والتحول الرقمي يتزامن مع التطور الكبير في تكنولوجيا التعلم الإلكتروني

وقد ثبت ذلك من خلال أبرز منصات التعليم مثل منصة مدرستي، حيث قامت بتحديد الاستراتيجيات والتقييمات والاختبارات المختلفة في شكل إلكتروني.

تفاصيل الخطة الدراسية 2022 للمحلة الابتدائية في السعودية

يبدأ الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية للعام الجديد 1444 في 1 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022. وينتهي العام الدراسي في 22 يونيو 2023. لذلك استمر الفصل الدراسي الأول من المرحلة الابتدائية 42 أسبوعا.

أيضا ينقسم العام الدراسي الجديد إلى ثلاثة فصول دراسية، كل منها يتكون من 14 أسبوعًا من الدراسة والعديد من الإجازات.

تبدأ المدرسة في الساعة 7 صباحًا من الأحد إلى الخميس. في نفس الوقت يوم السبت والجمعة هما أيام العطلة الأسبوعية في المملكة العربية السعودية.



توزيع اليوم الدراسي للمرحلة الابتدائية 1444