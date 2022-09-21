نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل وأسرع تمويل شخصي 50000 ريال بدون تحويل راتب وبدون ضمانات وبشكل فورى في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعد منصة سلفة من أكبر المنصات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ومن أهم شركات التمويل حيث أنها تقدم الكثير من التسهيلات والخدمات التي تساعد جميع المواطنين السعوديين في الحصول على تمويل شخصي سريع بقيمة ٥٠٠٠ ريال سعودي وبدون تحويل راتب أو أي ضمانات وبشكل فوري، ويتميز تمويل سلفة بأنه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يتناسب مع جميع المواطنين السعوديين لمن استوفت لديهم شروط الحصول على التمويل، ففيما يلي نقدم لكم خطوات الحصول علي تمويل شخصي من منصة سلفة بأقل راتب شهري.
خطوات الحصول على تمويل سلفة بقيمة ٥٠٠٠ ريال بدون ضامن
تقدم منصة سلفة للمواطنين السعوديين في المملكة خطوات الحصول على تمويل شخصي سريع وميسر وبدون تحويل راتب من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- على المواطن المتقدم للحصول على التمويل الدخول مباشرة على موقع منصة سلفة.
- التعرف على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالتمويل وإبداء الموافقة عليها في حالة استيفاء جميع الشروط.
- تحديد قيمة التمويل المطلوب وتحديد فترة سداد بالنظام الذي يتناسب مع العميل.
- إدخال كافة البيانات المطلوبة بدقة وتتمثل في اسم العميل والهوية الوطنية وعنوان السكن لديه.
- الانتظار قليلا لقبول الطلب حتي يتم إيداع مبلغ التمويل في حساب المواطن وذلك في حالة اكتمال البيانات المقدمة.
الشروط اللازمة للحصول على تمويل شخصي سريع من بنك سلفة
حددت منصة سلفة مجموعة من الشروط اللازمة لمن يرغب في الحصول على تمويل بقيمة ٥٠٠٠ ريال سريع وفوري وتتمثل هذه الشروط في الآتي:
- أن يكون المتقدم للحصول على تمويل سلفة حاملا للجنسية السعودية وأن يكون مقيم في المملكة إقامة دائمة.
- الا يقل عمر المواطن المتقدم للحصول على التمويل عن ٢٣ عام ولا يزيد عمره عن ٦٠ عام .
- يشترط على المواطن السعودي المستفيد من هذا التمويل ألا يقل راتبه الشهري عن ٥٠٠٠ ريال سعودي .
- ألا تقل فترة العمل لدى المواطن المتقدم للحصول على التمويل عن ٣ اشهر في الخدمة وذلك في حالة كونه موظفا في القطاع الحكومي و٦ أشهر في حالة كونه موظفا في القطاع الخاص.
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