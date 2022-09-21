نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأثير رفع أسعار الفائدة بالبنك المركزي السعودي بمقدار 75 نقطة أساس في المقال التالي

عمر شويل - جدة رفع أسعار الفائدة، قرر البنك المركزي السعودي أن يقوم برفع معدل الاتفاقيات الخاص بإعادة الشراء “الريبو” بمقدار 75 نقطة أساس إلى النسبة التالية 3.75%، هذا وقد أوضح البنك المركزي في بيان له بأنه يعمل علي التنسيق الدائم من أجل الاتساق مع الهدف الخاص بالبنك المركزي السعودي في المحافظة، والعمل على الاستقرار النقدي وتحقيق الاستقرار المالي، وفي ضوء هذه التطورات العالمية، قد قام البنك المركزي السعودي بإقرار رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بالمقدار التالي 75 نقطة أساس إلى 3.75%، والعمل علي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس وهو “الريبو العكسي” بالمقدار التالي 75 نقطة أساس إلى 3.25%، وسوف نوضح لكم تفاصيل قرار رفع أسعار الفائدة.

رفع أسعار الفائدة وتأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي

قام المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة على كافة الأموال الاتحادية بداية من اليوم الأربعاء، بواقع 75 نقطة أساس، حتي تصل إلى نسبة 3.25%، من 2.5%، في ظل استمرار اتخاذ عدد من القرارات من اجل العمل علي تحسين عملية التضخم الصعب في البلاد.

ترقب البنوك المركزية حول العالم

ترقبت العديد من البنوك المركزية بجميع دول العالم، القرار الخاص بالفيدرالي الأمريكي، باهتمام واسع خلال الأيام الحالية، نظراً لأهمية القرار من تأثيرات هامة قد تكون حادة على كافة الاقتصادات العالمية، فجميع دول العالم تحاول جاهدة إلى مواجهة التضخم المرتفع؛ ولكن عندما يتعلق الأمر بالعمل علي مكافحة ارتفاع الأسعار، فرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سوف يكون له تأثير كبير، لأي فرد يعيش في أي بلد آخر.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

يعد الاحتياطي الفيدرالي هو من يقود الحافلة في جميع دول العالم، حيث تضطر الدول الأخرى إلى اتباع نفس المنهج الخاص بالفائدة من أجل العمل علي تجنب التأثيرات السلبية على الاقتصادات الخاص بكل دولة وفق سياساتها النقدية.

حيث تجذب أسعار الفائدة العالية في الولايات المتحدة عدد هائل من الاستثمارات العالمية، ويعد أرتفاع قيمة الدولار هو أرتفاع كبير وصل لمستويات عالية منذ 20 عامًا؛ وهذه القوة سوف تساعد الولايات المتحدة، لكن يعمل بشكل عكسي علي ضعف الاقتصادات الأخرى للدول الأخري.