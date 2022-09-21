نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحقق من صحه شهاده الزكاة الكترونيا من الهيئة العامه للزكاه والدخل ومعرفه المتطلبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة التحقق من صحه شهاده الزكاة من اهم واكثر الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها. والتي تم الإعلان عنها حديثا في خلال هذه الأيام لجميع المستفيدين منها. كما تم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للهيئة العامه للزكاه والدخل علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي لك أيضا تم الإعلان عن العديد من الخدمات الإلكترونية ولتي تعتبر من اكثر الخدمات استخدام أيضا. ومن اهم هذه الخدمات استعلام عن منح الأراضي من خلال موقع وزاره الشؤون البلدية لجميع المواطنين السعوديين. كما تم الإعلان أيضا عن اصدار شهاده صحيه وطباعتها عبر منصه بلدي الإلكترونية وتعرف علي خطوات تنفيذ الخدمه. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم المتطلبات التي أعلنت عنها الهيئة. بالاضافه إلي ذلك أيضا سوف نقوم بشرح طريقه وكيفيه التحقق من الشهادة الكترونيا بالخطوات الصحيحة من الموقع الرسمي في نهايه المقالة.

التحقق من شهاده الزكاة

أعلنت هيئه الزكاة والدخل عن العديد من الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها من خلال موقعها الرسمي. والتي من ضمنها خدمه التحقق من صحه شهاده الزكاة. والتي تمكن هذه الخدمه جميع مستفيديها من المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية. من الاستعلام الكترونيا عن صحه الشهادة الخاصة بالزكاة أو الضريبة المقدمة اليهم من أي طرف. كما أوضحت الهيئة أيضا عن متطلبات الخدمه وهو تواجد رقم السجل التجاري الخاص بالمستفيد. وذلك طبقا لرؤية المملكة والتحول الرقمي لجميع الخدمات.

خطوات الاستعلام عن شهاده الزكاة

بالاضافه إلي ذلك أيضا أوضحت الهيئة عن طريقه وكيفيه التحقق من صحه شهاده الزكاة الكترونيا من خلال موقعها الرسمي. كما سوف نقوم بتوضحها من خلال اتباع الخطوات الأتية :