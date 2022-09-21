نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis استعلام الأهلية وتسجيل جديد 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis تم إطلاقه من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد أن أعلنت عن نفاذ وسريان برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد 1444، حيث أوضحت الوزارة أنها قامت بنقل كافة خدمات الضمان الاجتماعي إلى منصة خاصة فقط ببرنامج الضمان وفصل الشق الخاص بالعمل أو الموارد البشرية وإطلاق بوابة خاصة به تحت مسمى “قوى”، بينما أتاحت منصة الدعم والحماية الاجتماعية لاستقبال طلبات التقديم على الضمان المطور لمن يرغب في الالتحاق بالبرنامج للحصول على المعاش، ومن خلال المقال نوفر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1444، إلى جانب إيضاح شروط القبول في الضمان الجديد وفق معايير الاستحقاق المطورة.

رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي المطور وأعلنت عن تفعيله رسمياً بناءً على مرسوم ملكي كريم بهدف تحقيق المزيد من الاستقرار من خلال تقديم دعماً مالياً مناسباً للأفراد والأسر الأشد حاجة لتلبية المتطلبات والاحتياجات الأساسية لهم،

ويأتي هذا المرسوم الملكي من قبيل إقرار المملكة بأن لكل مواطن الحق في الحصول على مستوى لائق من المعيشة كافي للمحافظة على توفير الخدمات التي تتعلق بالصحة والرفاهية، ويشتمل ذلك على المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية، إلى جانب الحصول على الخدمات الاجتماعية اللازمة لإعانته ومساعدته لتوفير المتطلبات الأساسية له ولأسرته، ويعتبر ذلك من قبيل الحماية الاجتماعية.

ولم تكتفي الوزارة بتقديم الدعم المالي للمستحقين وفقط، ولكنها أعلنت عن تقديم خدمات التأهيل والتدريب والتمكين والتوظيف لتحسين القوى العاملة ورفع مستوى المهارات لدى المستحقين القادرين على العمل من أجل تعزيز جودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية لهم، والانتقال من أفراد محتاجين إلى منتجين بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف والجهات ذات العلاقة.

وقد تم التأكيد من جانب الموارد البشرية على إتاحة بوابة الضمان الاجتماعي المطور على مدار الساعة لاستقبال طلبات التسجيل في الضمان الجديد للمتقدمين الجدد، حيث أجرت التعديلات والتطويرات اللازمة على منصة الضمان الاجتماعي المطور حتى تتوافق مع الآلية الجديدة للنظام، ومن يرغب في الحصول على رابط تسجيل ضمان جديد يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط المرفق بالتالي:

رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis الرسمي (sbis.hrsd.gov.sa).

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1444