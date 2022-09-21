نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل قرار البنك المركزي السعودي رفع الفائدة اليوم الأربعاء بمقدار 75 نقطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننقل لكم تفاصيل قيام البنك المركزي السعودي مساء اليوم الأربعاء برفع معدل الفائدة، حيث جاء رفع معدل الفائدة بعد ساعات قليلة من قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع معدل الفائدة هو الأمر بقيمة 75 نقطة وهو الأمر الذي إنعكس على كل البنوك المركزية في العالم

تفاصيل رفع الفائدة في البنك المركزي السعودي

يذكر أن البنك المركزي السعودي قرر مساء الأربعاء برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة.

وأكد البنك المركزي السعودي في بيان رسمي على الحساب الرسمي له، أن رفع الفائدة في البنك المركزي السعودي جاء من أجل الحفاظ على الإستقرار النقدي والمالي وأيضا من أجل مواكبة التطورات والتغيرات العالمية، حيث جاء قرار البنك المركزي السعودي برفع معدل الإتفاقيات لإعادة الشراء الريبو بمقدار 75 نقطة إلى 3.75 في المائة كذلك.

يذكر ان البنوك المركزية في العالم ستتجه إلى رفع معدلات الفائدة من أجل السيطرة بشكل كامل على التضخم وهو الأمر الذي حدث خلال الفترات الماضية وأثر بشكل سلبي على الوضع الإقتصادي بشكل كبير داخل الدول، خاصة وأن هناك مخاوف أن تتجه الدول إلى نوع من الركود خلال الفترة المقبلة فيما يخص الوضع الإقتصادي العالمي.

البنك الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة

كان البنك الفيدرالي الأمريكي قد قرر رفع سعر الفائدة بنسبة 75% لتصبح 3.25%، وسجل معدل التضخم إرتفاعا كبيرا في أسعار السلع والخدمات لمستوى قياسي في أمريكا قبل أربعين عام، هذا ومن المنتظر أن تقوم كل دول الخليج برفع معدلات الفائدة خلال الأيام القادمة من أجل مواكبة الأحداث والتغيرات العالمية برفع سعر الفائدة الأمريكية بشكل كبير خلال الفترة الراهنة.

هذا وتتجه الدول لرفع سعر الفائدة من أجل السيطرة على التضخم والحفاظ على نسب التضخم في المستوى المعقول خاصة وأن ارتفاع نسب التضخم سيضر بشكل كبير بإقتصاديات الدول وسيؤثر سلبيا على أسعار العملات بشكل كبير وهو الأمر الذي تزداد معه المخاوف داخل الدول.