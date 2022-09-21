نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تقديم طلب مساعدة مالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية عن تقديم مساعدات مالية للمحتاجين والمرضى وذلك ضمن ضوابط حددتها الجمعية، التي تعد من أهم الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية. شروط الحصول على مساعدة الأمير عبد الله العزيز بن فهد حددت المؤسسة بعض من الشروط اللازم توافرها في المتقدم للحصول على المساعدة وهي كالآتي:- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

الإقامة في المملكة العربية السعودية.

تقديم الأوراق والمستندات التي تطلبها الجميعة لإثبات استحقاق المساعدة.

إرفاق أي تقارير طبية لإثبات الحالة الصحية.

رقم جوال مُسجل باسم المتقدم ومربوط برقم الهوية.

كتابة عنوان السكن بالتفصيل. خطوات التقديم على مساعدة الأمير عبد الله العزيز بن فهد يكتب المتقدم خطاب موجه إلى المؤسسة وفيما يلي نوضح طريقة صياغته :- أولًا البدء بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم.

ثم تحية الأمير عبد العزيز بن فهد

بعد ذلك الدعاء للأمير فهد والد الأمير عبد العزيز بالرحمة والمغفرة.

ثم كتابته سبب الحصول على المساعدة ونوع المساعدة التي يرغب في الحصول عليها إما مساعدة مالية أو إجراء عملية جراحية.

وأخيرًا كتابة الاسم بالكامل، رقم الهاتف،وعنوان السكن.

ترفق المستندات التي تُثبت حالة المتقدم مع الخطاب. أنواع المساعدات المقدمة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية فيما يلي نوضح أنواع المساعدات التي تُقدمها المؤسسة وهي كالآتي :- تقديم مساعدات مالية لكبار السن ومرضى العجز الكلي.

توفير مسكن لمن لا مأوى له.

تسديد القروض عن المتعثرين ماليًا.

مساعدة الأرامل والمطلقات.

تسديد الدين عن الغارمين والغارمات.

إجراء عمليات جراحية لغير القادرين.

شراء الأودية وتحمل تكاليف علاج الحالات الحرجة.

مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.

تحمل تكاليف العلاج بالسفر إلى الخارج الغير قادرين.

تقديم مساعدات مالية لمخيمات النازحين السوريين وغيرهم خارج المملكة العربية السعودية.

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