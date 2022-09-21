نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض stc اليوم الوطني عروض وتخفيضات وهدايا 1444-2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض stc اليوم الوطني 92 التي تعد من الشركات الرائدة في الاتصالات السعودية حيث تقوم هذه المجموعة بتقديم خدمات الهواتف المحمولة، والهاتف الثابت، وكذلك خدمات الإنترنت، ومع اقتراب اليوم الوطني السعودي 92 تقوم المجموعة بتقديم عدد من العروض والتخفيضات على خدماتها للمواطنين السعوديين، وللتعرف عليها تابع المقال.

عروض stc اليوم الوطني السعودي

قامت المجموعة إس تي سي بالإعلان عن عدد من العروض stc اليوم الوطني، ومن أبرزها إتاحة إرسال برقية إلى خادم الحرمين الشريفين، وكذلك إلى ولي العهد من أجل التهنئة بيوم توحيد المملكة 92، وهذه البرقية مجانية عبر التطبيق الخاصة بالمجموعة my stc.

أبرز عروض إس تي سي

تقدم المجموعة عرض على باقات بيتي 5G eSIM

كذلك فهي تقدم عروض على أجهزة الهواتف الذكية، وأيضًا خدمات الإنترنت، والمحتوي، وأيضًا على برامج الولاء.

قامت المجموعة بإتاحة الدخول إلى السحب، والفوز بأجهزة محمول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

إمكانية الحصول على باقة كبيرة من الأفلام، ويستطيع المستخدمين التسجيل في المنصة، والاشتراك في السحب على جوائز 5 هواتف ذكية.

كما أتاحت الشركة 92 ريال سعودي إضافية على الأجهزة التي يتم استبدالها بهواتف جديدة من مكاتب الشركة.

اشتراك لمدة ثلاث شهور مجانًا على خدمة آبل وتش Apple Watch عبر تحميل تطبيق الساعة على أجهزة آبل آيفون.

خصم 20% عند شراء النقاط عضوية برنامج الولاء “قطاف” بواسطة استخدام تطبيق mystc كما يستطيع المستخدمين

أما برنامج الولاء “قطاف” فيقدم 20% خصم على شراء نقاط عضوية قطاف التميز من خلال تطبيق mystc.

يستطيع مستخدمي التطبيق استبدال النقاط برصيد بتخفيض يبلغ 35% حتى يستطيعوا سداد قيمة الفواتير.

إمكانية شحن رصيد سوا، والحصول على ثلاث شهور مجانًا للاشتراك في تطبيق أنغامي.

عروض الأجهزة من stc

تقدم مجموعة stc عروض على كافة الأجهزة المحمولة، والعديد من الخدمات، والمكافأة، وعدد من الهدايا كالتطبيقات، والألعاب التي يمكنك اختيارها من Apple store.

يعد اليوم الوطني من أهم أيام الاحتفالات في المملكة العربية السعودية، ولذلك تقدم أغلب الشركات العديد من العروض على منتجاتها وقد تعرفنا على عروض stc خلال هذا اليوم العظيم.