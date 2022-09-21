نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحاق السيدات في وظائف أرامكو السعودية الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة أرامكو السعودية المتخصصة في مجالات استخراج وتصنيع البترول والغاز ومشتقاتهم عن حاجتها للعديد من العمال من الجنسين على حد السواء، حيث أعلنت عن استعدادها لتقديم التدريبات العملية ودوريات تعريفية بالشركة وذلك للمتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة، لذلك يبحث الكثير من المواطنين السعوديين والعاطلين عن خطوات التقديم لوظائف شركة أرامكو للبترول، ففيما يلي نوضح لكم شروط التسجيل للسيدات وما المجالات المطلوبة.

شروط التحاق السيدات في وظائف أرامكو السعودية

أعلنت الشركة عن وجود عدد من الشروط المطلوبة لمليء تلك الوظائف الشاغرة من قِبل النساء السعوديات، وتلك الشروط تتمثل في:

يشترط إقامة المرأة داخل المملكة العربية السعودية مع حصولها على الجنسية السعودية.

يشترط حصولها على درجة علمية تعادل شهادة البكالوريوس.

إذا كانت المرأة حاصلة على شهادة الهندسة يشترط التسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين لكي يتم الحصول على الموافقة على ممارسة المهنة.

يشترط حصول المرأة على معدل تراكمي لا يقل عن درجتان من أصل أربع درجات في التخصصات التالية: علوم الحاسب الألي. علوم الهندسة. الكيمياء، والفيزياء. الرياضيات. علوم الأرض. تقنية المعلومات.

ويشترط حصول المرأة على معدل تراكمي لا يقل عن درجتان ونصف من أصل أربع درجات في التخصصات الإدارية التالية: المحاسبة المالية. الإدارة. الاقتصاد. القانون. التسويق. العلاقات العامة.



الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف شركة أرامكو السعودية للبترول

لكي يتم قبول طلب التقديم في شركة أرامكو السعودية يشترط تقديم تلك المستندات:

تقديم ملف السيرة الذاتية للشخص مقدم الطلب.

لابد من توفير صورة من شهادة الميلاد الشخصية.

تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية وعدد من الصور الشخصية.

توفير صورة من شهادة أداء الخدمة الوطنية.

تقديم صورة من المؤهل الدراسي يوضح التقدير العام للشخص مقدم الطلب.

خطوات التقديم لوظائف أرامكو للبترول

طرحت شركة أرامكو السعودية رابط إلكتروني يتم من خلاله التسجيل للحصول على الوظيفة، حيث يمكن الدخول الي موقع شركة أر امكوا الإلكتروني، واتباع تعليمات التسجيل، كما يمكن من خلال الرابط ذاته متابعة طلب التقديم ومعرفة إذا تم قبوله أم لا ومعرفة الوظائف الشاغرة والتخصصات المطلوبة.