“سكني” يسلم 641 وحدة سكنية في عسير ضمن مشروع “تلال الخميس”

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عمر شويل - جدة برنامج سكني أحد أهم البرامج التي تقدم خدمات للمواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية فهو يسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030، فقد اعلن البرنامج تسليمه 641 وحدة سكنية ضمن مشروع “تلال الخميس” في مدينة عسير، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال البنية التحتيه وخدمات الاتصال وغيرها، سنوضح لكم التفاصيل الآن.

سكني يسلم 641 وحدة سكنية للأسر السعودية

بلغت مساحة مشروع تلال الخميس حوال 83.157 متر مربع، ليتكون المشروع من 816 وحدة سكنية، تميزت بتصميمها المميز الذي يدمج بين الطراز العربي القديم والحديث في العمائر السكنية.

أهم ما يميز مشروع تلال الخميس في عسير مشروع “سكني”

يوفر المشروع مساحات خضراء. توفير جميع الخدمات من مساجد ومدارس للأطفال، مركز لتسوق، خدمات ترفيهية. مشروع تلال الخميس يبعد عن مطار أبها وجامعة الملك خالد بأقل من نصف ساعة. المشروع يدمج بين الطراز العربي القديم والطراز الحديث. يوفر المشروع شقق سكنية دور واحد، دوبليكس، تاون هاوس. أختلاف مساحة الوحدات السكنية لتتناسب مع رغبات الأسر السعودية المختلفة. مشروع سكني شامل ومتكامل بالخدمات التي يحتاج إليها المواطن.

مشروع تلال الخميس

يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي في محافظة خميس مشيط، كما أنه يقع بالقرب من مراكز التسويق، ومطار أبها وجامعة الملك خالد، فالمشروع يشتمل على 641 وحدة سكنية، ويذكر أن مشروع “إشراق ليفينج” في محافظة الرياض تم تسليم ما يقارب 710 وحدة سكنية للأسر السعودية المستفيدة وذلك يوم الثلاثاء.

طريقة التسجيل في برنامج سكني للحصول على الوحدات السكنية

أولاً الدخول على البوابة الإلكترونية لموقع منصة سكني.

اختيار الحلول السكنية والضغط عليها.

الضغط على أراضي سكنية مجانية.

اختيار المخطط المناسب لك.

شروط التسجيل في مشروع سكني

تتمثل الشروط التي يجب الإلتزام بها للحصول على دعم الوحدات السكنية من برنامج سكني في:

يشترط ان يكون المسجل سعودي الجنسية ويقيم في السعودية. إلا يزيد سن المتقدم عن 25 عام وذلك في تاريخ التسجيل. عدم إمتلاك مسكن خاص صالح للمعيشة. عدم إستفادة المواطن أو أحد من أقاربة من برنامج الدعم سابقاَ.

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