نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض رحلات طيران أديل ب55 ريال احتفالاً بالتأسيس في المقال التالي

عمر شويل - جدة رِحْلات طيران أديل، تحتفي طيران أديل بمرور ما يقرب من 5 أعوام على تأسيس الشركة التي تعد من أحدث شركات الطيران الاقتصادي في المملكة العربية السُّعُودية، التي تعد تابعة لمجموعة الخطوط السُّعُودية، وذلك بتوافق احتفالات اليوم الوطني السعودي رَقَم (92) وهو اليوم الذي تم اختياره من جانب الشركة من أجل بَدْء العمليات الخاصة بها بتاريخ 23 سبتمبر 2017، وقد حققت الشركة نجاحاً الذي تتخذ بعد ذلك من مطار الملك عبد العزيز الدُّوَليّ في جَدَّة مقرًا لها، من أجل خدمة ما يقرب من أكثر من 16 مليون مسافر بما يزيد عن 120 ألف رحلة طيران جوية، وقد وصل عدد الرِّحْلات إلى 22 وجهة داخلية وخارجية، وسوف نوضح لكم تفاصيل عروض رِحْلات طيران أديل.

رِحْلات طيران أديل بعروض ترويجية

أصبحت رِحْلات طيران أديل، الشركة الأسرع من حيث النمو في مجال النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط، وقد أعلنت الشركة بسبب هذه المناسبة عن توفير عرض ترويجي بأسعار مميزة تبدأ من سعر 55 ريالًا للرحلة الواحدة للوجهات الداخلية فقط، وذلك خلال الفترة الزمنية للسفر الذي تبدأ من من 01 يناير حتي 14 فبراير 2023م.

الرئيس التنفيذي لطيران أديل

السيد كون كورفياتيس الرئيس التنفيذي لطيران أديل قد صرح بالقول: (فخورون بتحقيق طيران أديل أداء قوي ومميز خلال السنوات السابقة، ونتج عن ذلك نقل ما يزيد عن 16 مليون مسافر لوجهات مختلفة قبل التاريخ المتوقع وفق الخطط التشغيلية التي تحددها الشركة؛ فقد تم العمل علي إضافة العديد من الرِّحْلات على الوجهات المحلية أو الدولية وذلك بالتزامن مع استلام عدد من الطائرات الحديثة الخاصة بالشركة، كما نتشرف في هذه المناسبة بأن نقوم بتوجيه الشكر لجميع الضيوف التابعين لنا، على ثقتهم في طيران أديل الذي يعد وسام فخر للجميع، وتوجيه الشكر إلى منسوبي الشركة الذين قاموا بأثبات قدرتهم على حل المشاكل والتغلب والتكيف مع جميع التحدّيات التي تسعي الشركة إلى تحقيقها، والعمل علي المساهمة في تحقيق المزيد من النجاحات، وقد أقد الرئيس التنفيذي بأننا نسعى إلى تدريب وتأهيل عدد هائل من الكوادر الوطنية من أجل مساعدتهم في خدمة الأهداف الاستراتيجية للطيران والعمل في برامج التوطين المحلية).