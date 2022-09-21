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عمر شويل - جدة هيئة تقويم التعليم والتدريب وشروط الرخصة المهنية للعلمين، إن وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية تعمل دائما على تقديم كافة الدعم إلى المعلمين داخل المملكة، وتقوم بتوفير كافة الخدمات المهنية والإلكترونية إلى الأفراد المنتمين إلى هيئة تقويم التعليم وتعمل أيضا على تطوير العملية التعليمية لكى تصل إلى الأهداف التعليمية الممتازة من اجل تخريج جيل مثقف ومتفتح على العالم الخارجي، ومن اجل أيضا أن يقود ذلك الجيل الدولة إلى الأمام هذا ما تسعى إليه الدولة دائما في عمليه التطوير الشاملة داخل الوزارة، ومن خلال ذلك المقال سوف نتعرف على هيئة تقويم التعليم والتدريب من اجل تسجيل الدخول إلى النفاذ الوطني داخل المملكة وشروط الرخصة المهنية.

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

إن الهيئة تعمل دائما على تنظيم عملية التعليم في المدارس الحكومية والخاصة والأهلية داخل المملكة إضافة إلى ذلك تسجيل الجهات المانحة والمؤهلات، إن عملية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية تتم عن طريق موقع الهيئة، وذلك عن طريق الخطوات الآتية:

أولا الدخول إلى موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب.

قم بتحديد نظام الرخصة المهنية الخاصة بالوظائف التعليمية.

لا بد أن يقوم المتقدم من تسجيل الدخول عبر بوابة نفاذ الوطني الموحد.

يجب أيضا على المتقدم أن يقوم بتسجيل الدخول عبر حسابة الخاص إلى موقع ابشر.

يتم إرسال رسالة عبر الهاتف بها رمز يتم إضافته.

الضغط على الاختبارات.

قم بالضغط على سجل الآن.

يجب إضافة كافة البيانات الإضافية المطلوبة.

حجز موعد ومقر الاختبار، ومن ثم الضغط على الموافقة.

الضغط على التالي وتحديد طريقة الدفع.

شروط الرخصة المهنية للمعلمين

بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالارتقاء بكافة الخدمات الإلكترونية من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، وذلك من اجل التسهيل على المعلمين والمعلمات عملية التسجيل دون الحاجة إلى الذهاب للمقرات والهيئات الحكومية والأهلية هذا ما تسعى إليه المملكة للنظر إلى رؤية افضل وتقدم تكنولوجي هائل وتماشيا أيضا مع رؤية وتخصصات2030، وقد قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بوضع بعض الشروط الواجب توافرها للتسجيل في المهنة وهى على النحو التالي:

لا بد من التسجيل بطريقه صحيحه في الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

يجب دفع الرسوم الخاصة بالرخصة المهنية، وتقديم الطلب عبر هيئة تقويم التعليم والتدريب في مده أقصاها 24 ساعه من تاريخ التسجيل.

حصول المتقدم على درجه البكالوريوس، وحصوله أيضا على شهادة خبرة في مجال العمل.

أن يجتاز المتقدم في الاختبار العام والتخصصي.

حالات إلغاء الرخصة المهنية للمعلمين

لقد أشارت هيئة التعليم إلى انه يمكن إلغاء الرخصة وذلك في حاله عدم الالتزام بالضوابط الأخلاقية وعدم الالتزام بالقواعد والقوانين، وفى السطور التالية سوف يتم توضيح حالات إلغاء الرخصة وهى كالآتي:

إصدار أي سلوكيات غير أخلاقية تسئ إلى هيئة التربية والتعليم.

عند تسجيل البيانات بشكل غير صحيح في هذه الحالة يتم إيقاف الرخصة.

استخدام الرخصة في مجال التعليم وعدم استغلالها خارج نطاق المهنة التربوية وإلا سوف يتم سحبها والإيقاف عن العمل.

في حاله إلغاء الرخصة هنا لا يستطيع المعلم أو المعلمة العمل في القطاع التعليمي.

رقم هيئة تقويم التعليم والتدريب