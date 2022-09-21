نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني 92 وأهم الفاعليات الاحتفالية في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من الاحتفالات والحفلات والمهرجانات في اليوم الوطني، وهناك الكثير من الحديث عن فعاليات وأنشطة اليوم، فيتطلع السعوديون إلى اليوم الوطني في 23 سبتمبر من كل عام بسبب أهمية هذا اليوم ، حيث يتم الإعلان عن الحفلات ، وإطلاق المهرجانات الكبيرة ، ويأتي الفنانون والمشاهير للاحتفال باليوم الوطني السعودي ، بالإضافة إلى رفع العلم السعودي في الأماكن العامة والمشاركة في العديد من الأنشطة الأخرى، ويرتدي الأطفال الأزياء الوطنية التي يتم تقديمها في هذا اليوم.

اليوم الوطني السعودي

تحتفل المملكة باليوم الوطني كل عام في 23 سبتمبر، وهو اليوم الذي تتحد فيه المملكة. يمكن إرجاع هذا اليوم إلى المرسوم الملكي للملك الراحل عبد العزيز سعود رقم 2716 ، وهو اليوم الذي يقضيه في نقل اسم المملكة من الحجاز ونجد إلى اسم المملكة العربية السعودية، أطلقت المملكة شعار خاص بهذا اليوم، وذلك في عامه الـ 92 وهو شعار يحمل الكثير من شعور الأمة بالانتماء والفخر، وهو “هي لنا دار”.

فعاليات ليالي وطن في اليوم الوطني 92

تخليدا لذكرى هذا اليوم المميز لأبناء المملكة العربية السعودية، فقد حرصت المملكة على تخصيص أيام الاحتفال لفعاليات ليالي وطن، وستشتمل على العديد من العروض الرائعة بالإضافة إلى وجود العديد من الفنانين في كورنيش جدة، فتعرف على الفعاليات:

عرض الألعاب النارية: وسيتم تقديمه في كورنيش جدة وذلك في يوم الخميس والجمعة والسبت من الشهر الجاري 22و23و24 من شهر سبتمبر لعام 2022، وذلك في تمام التاسعة مساء بتوقيت مدينة جدة.

عرض الصوت والضوء: وسيتم في هذا العرض تقديم أهم إنجازات المملكة العربية السعودية، وحث الشباب على أهمية هذا اليوم، وسيكون هذا العرض في يوم الجمعة الثالث والعشرون من شهر سبتمبر الجاري.

عروض السعودية للطيران

عرض فلوكور السعودي: وسيكون في أيام الخميس والجمعة والسبت من الأسبوع الجاري.

حائط الموازييك: سيكون في كورنيش جدة أيام 22-23-24 من هذا الشهر.

عروض خاصة بالأطفال: وذلك بداية من أول أيام اليوم الوطني السعودي واستكمالا ليوم 24-9-2022.

ولم تنسى المملكة عروض الفنانين، حيث ستتواجد الكثير من الفاعليات الثقافية والمنوعة في شتى مناطق المملكة والتي يمكن التعرف عليها من خلال الإعلانات الرسمية للجهات المنظمة