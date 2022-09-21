نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكسترا عروض اليوم الوطني 92 في السعودية وأبرز التخفيضات على الأجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكسترا عروض اليوم الوطني 92، هي محل ترقب لدى آلاف السعوديين في الوقت الحالي للاستفادة من عروض اليوم الوطني اكسترا 1444. وهذا بالتزامن باقتراب هذه للحصول على التخفيضات التي يرغبون بها، وشراء العديد من المنتجات بأسعار معقولة، وعروض اكسترا في اليوم الوطني يتم تقديمها للعديد من العملاء الأوفياء لهذه الشركة، وللإشارة فإن هذه الشركة قد تأسست سنة 2003 من طرف الشركة المتحدة للإلكترونيات، وهي تحرص على تزويد الأسواق السعودية بكل الإلكترونيات الاستهلاكية اللازمة التي يرغبون في اكتسابها، هذا إلى جانب الأجهزة المنزلية ومنتجات العناية والهواتف وغيرها، وسنتحدث في هذا المقال عن موضوع عروض اكسترا اليوم الوطني السعودي، وأهم التخفيضات التي ستقدمها بهذه المناسبة لكل المواطنين والمقيمين في السعودية أيضا.

اكسترا عروض اليوم الوطني

تم الإعلان عن اكسترا عروض اليوم الوطني في السعودية وأصبحت متاحة لكل المواطنين والمقيمين الذين يريدون الاطلاع عليها. علما بأن عروض اكسترا 1444، وأطلقت متاجرها الموجودة في عدة أماكن بالسعودية تخفيضاتها على مختلف المنتجات، والخصومات تبدأ من عشرون بالمئة، ومن أهم العروض الهامة التي تقدمها نذكر لكم عروض الجوالات، وهي كما يلي:

تم وضع عرض تخفيض على هاتف شاومي ريدمي نوت 20 أس بسعر 779 ريال بعد أن كان من قبل 949 ريال. أما هاتف سامسونج جالاكسي إيه 52 بعد عرض التخفيض أصبح الآن 1299 ريال، أما هاتف سامسونج جالكسي إس 20 إف إي كان سعره من قبل 299 ريال والآن هو معروض بقيمة 1549 ريال، وتم تخفيض سعر آيفون 13 باللون الأزرق من 3799 ريال إلى 3499 ريال سعودي فقط.

عروض اجهزة كهربائية

إن العروض تشمل الأجهزة الكهربائية أيضا، وقد قدمتها بأسعار معقولة للجميع. ونذكر لكم منها ما يلي: يوجد عرض تلفزيون كلاس برو 65 بوصة وهو فائق الوضوح يعمل بنظام أندرويد. وسعره 2000 ريال سعودي، تلفزيون صوني 60 بوصة أيضا أصبح متاحا بسعر 4999 ريال. وصوني 70 بوصة بعد التخفيضات يمكنكم اقتناؤه بقيمة 7199 ريال سعودي فقط، وهو فائق الوضوح أيضا.

بالإضافة إلى ما سبق من العروض، تم عرض غسالة كاندي تعبئة أمامية والتي تسع تسعة كيلوغرام. بسعر 1100 سعودي، أما غسالة ال جي ذات التعبئة علوية. والتي تحمل 14 كيلو فسعرها ضمن العروض الآن هو 3499 ريال سعودي، وهناك عروض على المكيفات أيضا. إذ يمكنكم اقتناء مكيف ال جي جداري 21500 ذا وحدة بسعر 3759 ريال سعودي فقط.

طريقة الشراء من موقع اكسترا

عليك الدخول إلى الموقع إكسترا الرسمي على الإنترنت، ثم انقر على زر التسجيل، أو قم بتسجيل دخولك بشكل عادي. في حال كان لديك حساب من قبل، سيتم الانتقال بك للصفحة الرئيسية. واختر العرض الذي يناسبك من خلال ما هو متاح أو قم بالبحث عما يناسبك. عندما تجد المنتج الذي تريده، عليك أن تضغط عليه ثم أضفه إلى العربة، وسيتم تحويلك تلقائيا لكي يتم إتمام العملية، وأضف العنوان ثم سدد المبلغ المطلوب.

بهذا نصل إلى ختام مقال اكسترا عروض اليوم الوطني، والذي ذكرنا لكم فيه أبرز التخفيضات التي تم وضعها بهذه المناسبة. وذكرنا لكم أبرز عروض اليوم الوطني الخاصة بشركة إكسترا، منها الغسالات والمكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية.