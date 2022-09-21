نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تسجيل مستفيد جديد فى سكني وطريقة ومواعيد حجز ارض مجانية فى منصة سكني 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تسجيل مستفيد جديد فى سكني وطريقة ومواعيد حجز ارض مجانية فى منصة سكني 1444 التي تقدمها وزارة الإسكان للفئات التي تستحق الدعم السكني سواء كان ذلك الدعم فى صورة وحدات سكنية او دعم وحدات بالإيجار الشهري او تلك الأراضي المدعمة المجانية التي تقدم للمواطنين الذين يستوفون شروط التسجيل فى برنامج سكني منح الأراضي ويجب اتباع خطوات التقديم على ارض مجانية فى سكني لضمان الاستحقاق بصورة سليمة ولعدم رفض طلب الحصول على ارض فى منصة سكني الالكترونية ويجب على الراغبين فى الحصول على الأرض المجانية من وزارة الإسكان التسجيل كمستفيد فى منصة سكني او الإسكان التنموي للتقديم بعد ذلك فى برنامج سكني 1444 ووفق ما صرحت به وزارة الإسكان ان مواعيد تقديم الأرضي فى منصة سكني متاح حاليا فى عدد من المناطق ويجب سرعة التقديم علي الأراضي فى منصة سكني 2022. شروط تسجيل مستفيد جديد فى سكني 1444 أولا يجب ان يكون الشخص الذى يريد التسجيل فى سكني مواطن سعودي الجنسية.

ثم يجب الإقامة بشكل كامل وقانوني للمواطن وأسرته داخل الأراضي السعودية.

ايضا يجب ان لا يزيد سن التقديم فى برنامج سكني عن خمسة وعشرون عاماً فى تاريخ التسجيل.

كذلك يشترط ان لا يكون المواطن قد امتلك مسكن خاص صالح للمعيشة خلال ار خمس سنوات قبل تاريخ تقديم طلب الدعم من سكني.

ثم يشترط الا يكون المواطن او احد من افراد الاسرة قد استفاد من برامج الدعم سابقاً.

ايضا يجب ان يكون دعم سكني مقدم لأحد الفئات التالية: أولا اب واحد او اكثر. ثم ام وطفل او اكثر. ايضا زوج وزوجة. بالإضافة الى ا او أكثر وذلك فى حالة وفاة الوالد وكانت الام غير سعودية الجنسية.

كيفية التسجيل فى منصة سكني 2022 الدخول على رابط موقع سكني والضغط على خيار تسجيل.

ادخال الهوية الوطنية والضغط على الموافقة على الشروط.

ثم الضغط على لست روبوت وانتظار رسالة كلمة المرور على الجوال.

بعد ذلك كتابة البيانات المطلوبة والضغط على تسجيل.

كذلك الدخول على خيار الحسب وتحديد برنامج دعم الإسكان.

ثم الاطلاع على الشروط والموافقة عليها وإدخال معلومات الإقامة والضغط على استمرار فى تحقق الاهلية.

بعد ذلك يجب كتابة بيانات افراد الاسرة والاجابة على أسئلة الموقع.

وأخيرا الضغط على خيار التالي للانتهاء من خطوات التسجيل فى منصة سكني 2022. طريقة حجز ارض فى منصة سكني 1444 أولا الدخول على رابط منصة سكني الرسمي.

ثم تسجيل الدخول وتحديد علامة سوق العقارات.

وبعد ذلك يتم عرض المشاريع المتاحة.

ايضا يجب تحديد المشروع والمنطقة.

ثم الضغط على خيار جميع المشاريع.

ثم الضغط على المشروع السكني الذى تريد التقديم فيه.

بعد ذلك الضغط على عرض التفاصيل.

وأخيرا النظر الى تفاصيل المشروع واتمام عملية حجز المخطط المتاح للانتهاء من طريقة حجز اراضي الإسكان فى منصة سكني 1444.

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