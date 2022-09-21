نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف وزارة الداخلية الجوازات رتبة جندي رجال 1444 موعد وشروط التقديم أبشر توظيف 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان من قبل وزارة الداخلية الجوازات “الإدارة العامة للقبول المركزي” الشؤون العسكرية عن توافر عدد من الوظائف حيث تم فتح باب التسجيل، والقبول في الجوازات السعودية للحصول على رتبة جندي للرجال، وقد أعلنت الوزارة عن موعد التسجيل، والرابط المخصص لذلك كذلك فهي حدد عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، ولمعرفة المزيد تابع المقال.

موعد تقديم وزارة الداخلية الجوازات

أعلنت وزارة الداخلية المديرية العامة للجوازات عن فتح باب القبول على وظائف برتبة جندي رجال بداية من يوم السبت المقبل الموافق 28-2-1444 والموافق ميلاديًا 24-9-2022، واعلنت انتهاء فترة التسجيل يوم الخميس الموافق هجريًا 3-3-1444، والموافق ميلاديًا 29-9-2022، وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا عبر المنصة الرئيسية أبشر توظيف https://jobs.sa

شروط التقديم لرتبة جندي رجال الجوازات 1444

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي الشؤون العسكرية عن شروط القبول في وظائف الجوازات السعودية رتبة جندي رجال التي من الضروري الالتزام بها، والتعرف عليها للقبول في الوظائف العسكرية، وجاءت هذه الشروط كالتالي: