- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف وزارة الداخلية الجوازات رتبة جندي رجال 1444 موعد وشروط التقديم أبشر توظيف 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تم الإعلان من قبل وزارة الداخلية الجوازات “الإدارة العامة للقبول المركزي” الشؤون العسكرية عن توافر عدد من الوظائف حيث تم فتح باب التسجيل، والقبول في الجوازات السعودية للحصول على رتبة جندي للرجال، وقد أعلنت الوزارة عن موعد التسجيل، والرابط المخصص لذلك كذلك فهي حدد عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، ولمعرفة المزيد تابع المقال.
موعد تقديم وزارة الداخلية الجوازات
أعلنت وزارة الداخلية المديرية العامة للجوازات عن فتح باب القبول على وظائف برتبة جندي رجال بداية من يوم السبت المقبل الموافق 28-2-1444 والموافق ميلاديًا 24-9-2022، واعلنت انتهاء فترة التسجيل يوم الخميس الموافق هجريًا 3-3-1444، والموافق ميلاديًا 29-9-2022، وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا عبر المنصة الرئيسية أبشر توظيف https://jobs.sa
شروط التقديم لرتبة جندي رجال الجوازات 1444
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي الشؤون العسكرية عن شروط القبول في وظائف الجوازات السعودية رتبة جندي رجال التي من الضروري الالتزام بها، والتعرف عليها للقبول في الوظائف العسكرية، وجاءت هذه الشروط كالتالي:
- يجب أن يكون الشخص المتقدم من أصل سعودي، ونشأ فيها.
- تم استثناء المتقدم الذي نشأ خارج المملكة بسبب قيام والده بالخدمة خارج السعودية.
- من الضروري أن يكون الشخص المتقدم حسن السمعة، وكذلك يتمتع بالسلوك القويم، والسيرة الحسنة.
- ليس لديه اي احكام قضائية أو قضايا تتعلق بالشرف، والأمانة.
- كذلك من الضروري عدم تعيينه المسبق في أي وظائف تتعلق بالشؤون العسكرية.
- كذلك يجب ألا يكون قد تم طرده من اي معاهد او فصله.
- كما أنه من الضروري عدم عمله بأي وظائف في الدولة حكومية.
- عدم الزواج من مرأة من جنسية مغايرة للسعودية.
- أن يكون حاصل على مؤهل لا يقل عن الثانوية، أو شهادة معادلة لها.
- أن كان المتقدم قد حصل على المؤهل من خلال السعودية فيجب أن يقوم بمعادلتها من قبل التعليم السعودي.
- نجاح المتقدم في الكشف الطبي.
- اجتياز اختبار المقابلة الشخصية بنجاح.
- سن المتقدم يجب ألا يقل عن ٢١ سنة، والا يزيد السن عن ٤٠ سنة.
- التقديم يجب أن يكون إلكتروني خلال الموعد المعلن عبر منصة أبشر توظيف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وظائف وزارة الداخلية الجوازات رتبة جندي رجال 1444 موعد وشروط التقديم أبشر توظيف 1444 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.