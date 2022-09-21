نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف شاغرة للمقيمين والمواطنين في السعودية بدون أي مؤهلات .. أسماء الوظائف وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة توجد الكثير من المواطنين والمقيمين في السعودية يعثرون عن وظائف شاغرة تكون بدون مؤهلات دراسية لا سيما الأشخاص الذين لم يكملوا المرحلة الثانوية بعد، حيث توجد الكثير من الفرص الشاغرة تم اتاحتها في المملكة لهذه الأنواع وهذا بهدف وضع حلول والقضاء على مشكلة البطالة، وفي هذا المقال سنوضح لكم مجموعة من الوظائف الشاغرة التي يمكن للسعوديين وغير السعوديين العمل بها بدون أي مؤهلات دراسية.

وظائف شاغرة للمقيمين والمواطنين في السعودية

توجد الكثير من الوظائف والفرص الشاغرة والمتوفرة بدون مؤهلات للسعوديين، وهذه الوظائف لا تحتاج أي شهادة وأيضا لا تتطلب مهارات الخاصة بهدف الحصول عليها، وفيما يلي هذه الوظائف:

أراد مشغلو الآلات.

موظف علاقات عامة.

ضابط ضرائب.

فني الكترونيات.

موظف اداري.

مندوب تسويق

مشرف مخزن.

أراد بستاني النخيل.

موظف دعم فني.

فني انظمة انذار حريق.

موظف استقبال.

موظف خدمة العملاء.

مراقب المرور في المستودع

مندوب مشتريات.

فني مصاعد.

كهربائي.

كهربائي سيارات.

فني معدات غسيل.

فني تكييف.

وظائف الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية

قام برنامج العمل السعودي بالاعلان عن مجموعة من الوظائف الشاغرة والمتوفرة في تخصصات عديدة، والتي تتوافر بها فرصة العمل عن بعد للرجال والنساء، ومن هذه الوظائف ما يلي:

مندوب شراء الأبراج.

موظف موارد بشرية.

مدير متجر على الإنترنت.

مشرف خدمة بريدية.

محاسب.

مسؤول تسويق.

اختصاصي تسويق.

مراقب.

أراد البائع.

مندوب مشتريات.

كاتب وارد وصادر.

مشرف انتاج في صناعة الورق.

فني محاسبة عام.

محرر اعلان ونشر.

مندوب مبيعات.

كاتب وارد وصادر.

مدير اداري.

كاتب إداري عام.

كاتب بيانات.

كاتب علاقات عامة.

مراقب عام.

موظف اداري.

مراقب حركة المخزون.

سكرتير.

موظف استقبال عام.

اختصاصي تسويق.

أخصائي تسويق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

مراقب عام.

مراسل.

ممثل خدمة العملاء.

موظف علاقات عامة.

محاسب عام / مدقق حسابات.

مسؤول علاقات حكومية.

مدير مبيعات.

كاتب بيانات.

محام.

أمين للوثائق والمحفوظات.

مشرف مركزي.

ممثل للتواصل وتقديم الخدمات للعملاء.

مدير تسويق.

خدمة العملاء مطلوبة.

ملاحظة: هذه الوظائف تم استيفاء العديد منها وبعضها لا زالت متاحة وتستطيع معرفة بقية الوظائف من خلال التقديم على الوظائف من خلال رابط وزارة العمل.