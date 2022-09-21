نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج سكني يوفر 2,957 أرضًا مجانية.. رابط التقديم 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامَج سكني، فقد أعلن برنامَج سكني في المملكة العربية السُّعُودية عن توفيره لما يقرب من 2,957 أرضاً مجانية جديدة لجميع المواطنين بالمملكة، وقد تم توفير هذه الأراضي في 8 مخططات سكنية، وذلك من ضمن الحلول السكنية والخيارات المميزة التي تسعي من خلالها وزارة الإسكان إلى مساعدة جميع المواطنين الباحثين عن سكن مميز من خلال اختيار الفئات الأكثر احتياجاً إلى مثل هذه الأراضي، التي يتاح حجزها بشكل إلكتروني وفق إجراءات سهلة وميسرة لجميع المستفيدين الذين تتوافر بهم شروط التسجيل، وقد تمت الدعوة لجميع المستفيدين الراغبين في ذلك من خلال التسجيل عبر منصة سكني الإلكترونية، وسوف نوضح لكم أهم مميزات برنامَج سكني.

برنامَج سكني يوفر 2,957 أرضاً مجانية

في إطار سعي برنامَج سكني إلى تعزيز وتحسين فرص المعروض العقاري، فقد تم توفير عدد من الحلول الإلكترونية التي بدورها تسهل على المواطنين إيجاد المسكن المناسب والأول لهم.

وقد أوضح البرنامَج بأن المخططات الثمانية قد تم توزيعها في 5 مناطق، وهي المناطق التالية (الرياض، الشرقية، وفي المدينة والمنورة، ومكة المكرمة، وفي عسير)، حيث ضمت 3 مخططات في مدينة الرياض، منها عدد 2 مخطط في محافظة الدوادمي ويصل ذلك بإجمالي 109 أراضٍ، وعدد مخطط واحد في ثادق يحتوي علي 77 أرضاً، كما تحتوي المنطقة الشرقية عدد 2 مخطط في قرية العليا التي توفر مجموعة 406 أراضٍ، وشملت المدينة المنورة مخططاً واحداً يقع بمحافظة المهد ويشمل 713 أرضاً، كما تحتوي المنطقة الخاصة بمكة المكرمة علي مخططاً واحداً في الطائف يشمل 749 أرضاً، بينما المخطط الأخير جاء في عسير في محافظة أحد رفيدة الذي يوفر 903 أراضٍ خالية للتقديم، ويتم التقديم في جميعه المناطق الموضحة عن طريق الحجز الإلكتروني.

التسجيل في مخططات سكني

بإمكان جميع المستفيدين الراغبين في الاستفادة من الحصول علي الأراضي المجانية عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية لموقع “منصة سكني“، ثم تحديد الاختيار علي تبويب “الحلول السكنية”، ثم النقر علي تبويب خِيار “الأراضي السكنية المجانية” ويقوم كل مستفيد باختيار المخطط المناسب لهم، وقد تمت الإشارة إلى أن سكني سوف تواصل تقديم التسهيلات لكافة للمواطنين من جميع فئات المجتمع من أجل العمل علي تمكينهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي كافة رغباتهم، بما يساهم في العمل علي رفع نسبة التملك السكني إلى 70% حتي نهاية عام 2030، وذلك وفقاً لمستهدفات برنامَج الإسكان الذي يعد أهم البرامج لرؤية المملكة حتي عام 2030.