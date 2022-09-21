نظام مكتب العمل الجديد السعودي 1444

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عمر شويل - جدة نظام مكتب العمل الجديد 1444 وما تم فيه من تغيرات من قبل الحكومة السعودية، وقد تم إعلان هذه التغيرات التي حدثت في قانون العمل الجديد؛ وذلك لتحسين الأوضاع بين العمال وأصحاب العمل، وهذا ما سنتعرف عليه.

نظام مكتب العمل الجديد 1444

لقد قامت وزارة الموارد والتنمية البشرية بعمل تغيرات إيجابية في نظام مكتب العمل الجديد وهذا سوف يساهم بشكل كبير في زيادة العمالة الوافدة وزيادة نسبة كفاءتها، من الأمور التي تمت فيها التعديلات أنه سيتم عمل عقد عمل بين العامل وصاحب العمل وسيتم إلغاء الكفالة، كما تم عمل تعديلات على تأشيرة دخول العامل وخروجه من المملكة، وإذا غادر العامل المملكة ولم يعد فمن حق المملكة أن تطبق علية العقوبات التي ينص عليها فسخ العقد.

شروط التنقل الوظيفي بين منشآت القطاع الخاص

التنقل الوظيفي بين منشآت القطاع الخاص من أهم التغيرات في نظام العمل الجديد وقد وضعت عدة شروط لذلك منها:

لكي ينتقل العامل إلى وظيفة أخرى يجب أن يمر عام على قيامه بالعمل، إلا إذا رضي صاحب العمل وسمح له بتغيير عمله قبل اكتمال العام.

يجب أن يتم توثيق عقد العمل وإلا يعتبر باطل.

إذا أراد العامل الانتقال إلى عمل آخر يجب أن يحصل على عرض وظيفي جديد من صاحب العمل، وهذا العرض يقد في منصة قوى.

يشترط أن ينتمى العامل إلى العمالة المهنية التي تكون خاضعة لنظام العمل.

يتم إخبار صاحب العمل بتغيير الوظيفة وذلك عن طريق إرسال إشعار له.

خروج العامل وعودته في نظام العمل الجديد

يسمح للعامل الخروج والعودة إلى المملكة وذلك في خلال المدة المتفق عليها للعمل بنظام العمل الجديد، كما يسمح لصاحب العمل عدم الموافقة على خروجه، ولكي يستفيد العامل من هذه الخدمة لا بد من توافر عدة شروط وهي: