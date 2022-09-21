نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل حتى 2 مليون ريال للمتقاعدين قرضك من بنك الراجحي ويسدد على 5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم مصرف الراجحي عدد من القروض والتمويلات المختلفة والتي تنال رضى عملائه ومن اكثر ما يهتم به المتقاعدين من عملاء مصرف الراجحي تمويل المتقاعدين والذي يصل الى 2 مليون ريال وبشروط ميسرة للغاية ويسدد القرض حتى 5 سنوات ومتوافق مع الاحكام والشريعة وله من المزايا الكثير وسوف نوضحها بداخل المقال واهم شروطه وكيفية التقديم على القرض، ويلتزم مصرف الراجحي بعقد شراكات بناءة مع العملاء لتلبية احتياجاتهم في التمويل بالإضافة إلى الخدمات المصرفية والحلول التمويلية للأفراد سواء كان تمويل شخصي أو عقاري أو قروض السيارات أو قروض المتقاعدين حيث أن قروض المتقاعدين تعتبر واحدة من أهم القروض التي يوفرها بنك الراجحي وتعمل على حل كثير من مشاكل أصحاب المعاشات.

شروط حصولك على قرض المتقاعدين من بنك الراجحي:

أوضح بنك الراجحي توافر العديد من الشروط التي يجب توافرها للتمكن من الحصول على قرض المتقاعدين ونوضح من خلال موقعنا عبر هذا المقال أهم هذه الشروط وهي:

أن يكون الشخص المتقدمذو جنسية سعودية لا غير ومقيم في المملكة العربية السعودية.

عمر الشخص المتقدم بحد أقصى 70 عام ولا يتجاوز ذلك.

وكما يشترط أن لا يقل راتب التقاعد عن 1900 ريال سعودي.

تكلفة تمويل 12%.

ضرورة تحديد قيمة الرسوم الإدارية 500 ريال سعودي.

من أهم الشروط ان يكون المتقدم كامل الأهلية ومن الفئات المتقاعدة

يتم سداد القرض على فترات طويلة حوالي مبلغ مالي قدره 900 ريال سعودي على مدار الشهر حتى يتم سداد المبلغ كاملاً.

اهم مزايا الحصول على قرض المتقاعدين من بنك الراجحي:

أتاح بنك الراجحي إمكانية سداد القروض من مختلف المكاتب بالتواصل مع البنك وذلك من خلال بتكاليف بسيطة وتتمثل هذه المكاتب في (مكتب الرياض وهو متخصص بسداد الالتزامات والمديونات المالية والبنكية لدى مصرف الراجحي ومؤسسة سداد القروض التي تقوم بتسديد القروض في مختلف البنوك الخاصة بالمملكة العربية السعودية). يمكن الحصول على القرض دون الحاجة إلى تحويل الراتب. إمكانية الحصول على التمويل بدءً من 8 ألف ريال سعودي بحد أدنى حتي مبلغ 2 مليون ريال كحد أقصى. والتمويل ليس عليه رسوم للتكافل. التمويل يتم سداد قروض المتقاعدين علي 60 شهر. والتمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كيفية التقديم علي قروض المتقاعدين من بنك الراجحي:

كيفية التقديم علي قروض المتقاعدين من بنك الراجحي