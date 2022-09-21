نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤسسة تركي آل شيخ الخيرية احصل على مساعدة فورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تبحث عن طرق الحصول على مساعدات مؤسسة تركي آل شيخ الخيرية وشروط قبول طلب التقديم تابع معنا سطور مقالنا التالية، حيث يعمل المستشار تركي آل شيخ على مساعدة المحتاجين والفئات الأكثر احتياجًا للمساعدة من مواطني المملكة العربية السعودية، وتم تأسيس هذه المؤسسة قبل عامين فقط من الآن منذ عام 2020م وقائمة حتى الآن وعملت على مساعدة الكثير من الأشخاص وتحسين مستوى معيشتهم والتخلص من حالة الفقر التي عانوا منها.

طرق الحصول على مساعدات مؤسسة تركي آل شيخ الخيرية

يمكنك تقديم طلب المساعدة من المؤسسة الخيرية للمستشار تركي آل شيخ من خلال حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” أو من خلال مكتب المستشار، وذلك من خلال كتابة نموذج طلب المساعدة وتقديمه على الحساب الرسمي من خلال رسالة DM على تويتر.

المساعدات المقدمة من تركي آل شيخ من مؤسسته

تعمل المؤسسة على تقديم كافة المساعدات التي يحتاج إليها الفئات الفقيرة ومن بين هذه المساعدات ما يلي:-

تعمل المؤسسة على تقديم كافة المساعدات المالية المقدمة للأشخاص التي دخلها الشهري محدود.

كما تعمل على تقديم المساعدات للأشخاص اليتيمة والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

مساعدات مالية مقدمة إلى المرأة المطلقة والأرملة التي لديها أطفال أبوهم سعودي الجنسية.

توفير الأدوية وتكاليف العمليات الجراحية للأشخاص التي ليس في قدرتها المادية الحصول على ذلك.

سداد ديون الأشخاص الغير قادرة على سداد باقي أقساط الديون المستحقة ولكن يجب تقديم ما يثبت عجزهم عن سدادها.

الأشخاص الذين يعانون من أي نوع من أنواع الإعاقة الذهنية أو الجسدية سواء كانت كلية أو جزئية.

شروط الحصول على مساعدات تركي آل شيخ