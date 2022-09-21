نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض تقسيط 20,000 بدون كفيل للسعودي والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من العروض التمويلية المتوفرة بالسعودية فتحاول العديد من الشركات التمويلية توفير عروض تمويلية متنوعة لمساعدة كافة العملاء المواطنين وكذلك المقيمين وبمناسبة العيد الوطني بالسعودية تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل عروض تمويلية متنوعة بهامش ربح تنافسي ومن بين تلك العروض التمويل الشخصي بقيمة مالية تصل إلى 20 ألف ريال سعودي لكل العملاء السعوديين والغير سعوديين لديهم فرصة الحصول على تمويل بقيمة 10 آلاف ريال سعودي.

عرض تقسيط 20,000 بدون كفيل عبر شركة اليسر

شركة اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية من ضمن الشركات المالية المعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي وكذلك إحدى الشركات التي تحاول إرضاء العملاء من خلال توفير منتجات تمويلية تناسب متطلباتهم ونتحدث اليوم عن عرض التمويل الشخصي السريع بقيمة 20 ألف ريال سعودي ويتميز هذا التمويل بالآتي

يتميز التمويل الشخصي من شركة اليسر بأنه متوافق مع أحكام الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي من شركة اليسر بأنه متاح بدون كفيل.

العميل السعودي يتمكن من الحصول على تمويل بقيمة 20 ألف ريال سعودي.

بينما يتمكن المتقدم الغير سعودي من الحصول على تمويل بقيمة 10 آلاف ريال سعودي بدون كفيل.

كما لا يحتاج التمويل الشخصي من شركة اليسر إلى أى رسوم إدارية عند التقديم.

لا يحتاج أيضاً التمويل الشخصي من شركة اليسر إلى أى أجور وكالة عند طلب التمويل.

فترة سداد التمويل الشخصي من شركة اليسر تصل إلى 3 سنوات.

شروط التمويل الشخصي بدون كفيل عبر شركة اليسر

القرض الشخصي السريع بقيمة 20 ألف ريال سعودي عبر شركة اليسر للتمويل متاح للمواطن والمقيم ودون الحاجة إلى كفيل ولكن هناك بعض الشروط التي وضعتها شركة اليسر وهي

22 عام هو الحد الأدنى لعمر العميل المتقدم بطلب الحصول على التمويل.

60 عام هو الحد الأقصى لسن العميل عند إنتهاء سداد قيمة التمويل.

5000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل المتقدم.

كما لابد أن يكون المتقدم قد قضى فترة عمل لا تقل عن 3 أشهر.

الأوراق المطلوبة لطلب التمويل الشخصي عبر شركة اليسر

لا يحتاج التمويل الشخصي السريع عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل إلى أوراق كثيرة عند طلب التمويل وتتمثل تلك الأوراق في الآتي