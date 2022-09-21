نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 50 ألف ريال أسرع تمويل بدون كفيل وبلا تحويل للراتب لدى إمكان الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة إمكان بالتعاون مع مصرف الراجحي السعودي تقدم التمويل الشخصي الميسر المعروف حاليًا بأسم التمويل المُصغر للأفراد بالمملكة حيث يمتاز التمويل بأنه متوافقًا ومطابقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية كذلك يمنح التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير حتى مبلغ تمويل يصل إلى 50,000 ريال سعودي بموافقة فورية عند تطابق جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل حيث يجب توفير سجل ائتماني جيد كذلك مع توفير الحد الأدنى للدخل الشهري الذي يساوي 4000 ريال سعودي وغيرها من الشروط اللازمة للحصول على تمويل شخصي ميسر بدون تحويل للراتب بفترة سداد لا تزيد عن سنتين تقريبًا عبر شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

أهم الشروط الواجبة للحصول على التمويل الميسر لدى شركة إمكان

وفرت شركة إمكان للتمويل في السعودية الآن أفضل تمويل شخصي بموافقة سريعة بدون كفيل أو بدون ضامن وبلا تحويل للراتب الشهري بالتقسيط لمدة زمنية تبدأ من 12 شهر حتى 24 شهر على الأكثر ولكن يتحقق ذلك الأمر بعد توفير جميع الضوابط والشروط اللازمة للبرنامج التمويلي المسموح بيه عبر تمويل إمكان المقدم من مصرف الراجحي السعودي بالمملكة كما يلي:

يشترط التمويل الشخصي الميسر توفير فترة خدمة عمل تبدأ من ستة أشهر لموظفي القطاع الخاص بالمملكة فقط.

يجب توفير فحص شامل للسجل الائتماني للعملاء السعوديين المتقدمين لطلب قرض شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

لابد من توفير الدخل الشهري الذي يبلغ حوالي 4 آلاف ريال سعودي فأكثر من ذلك للموافقة على تمويل إمكان الراجحي.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويبلغ من العمر 25 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام فقط لا غير للحصول على قرض شركة إمكان.

أهم ما يميز برنامج تمويل إمكان الراجحي بالمملكة العربية السعودية