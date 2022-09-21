نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج سكني يطرح 3000 أرض مجانية في 5 منطلق أحجز الآن عبر منصة سكني sakani في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن منذ لحظات برنامج سكني عن طرح 2957 قطعة أرض بالمجان في 8 مخططات سكنية جديدة، في إطار الخطة الإستراتيجية لتوفير الأراضي السكنية بإجراءات وبطريقة سهلة وميسرة، وقال البرنامج عبر موقعة الرسمي على موقع تويتر أن على الراغبين في حجز تلك الأراضي، عليهم الدخول على الموقع الإلكتروني لسكني وحجز القطع المعروضة، والمعروف أن البرنامج يدعم المواطنين الراغبين في الحصول على المسكن الأول، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم المناطق المتوفر بها القطع الجديدة وطريقة الحجز الإلكتروني لتلك الأراضي.,

برنامج سكني أعلن أن المخططات السكنية الجديدة الثمانية تتوزع في 5 مناطق هي “منطقة الرياض/ الشرقية/ المدينة المنورة/ مكة المكرمة/ منطقة عسير” وفيما يلي توزيع عدد القطع على المناطق الخمس المعلن عنها.

توزيع عدد القطع على المناطق

منطقة الرياض شملت 3 مخططات مخططان في محافظة الدوامي 109 قطعة أرض/ مخطط ثادق يضم 77 أرض. المنطقة الشرقية تشمل مخططان في قرية العليات بمجموع 406 أرض المدينة المنورة تشمل مخطط واحد في محافظة المهد يضم 713 قطعة أرض. مكة المكرمة يضم مخطط واحد في الطائف يضم 749 أرض منطقة عسير في محافظة أحد رفيدة موفر 903 قطعة أرض جديدة

برنامج سكني وطريقة حجز الأراضي إلكترونياً

كما هو معروف فأن حجز الأراضي يتم إلكترونياً من خلال رابط بوابة سكني عن طريق الخطوات التالية.

الدخول على رابط البوابة الإلكترونية لموقع سكني sakani.sa.

من الصفحة الرئيسية للموقع أضغط على أيقونة الحلول السكنية.

ثم بعد ذالك حدد خيار الأراضي السكنية المجانية.

حدد المخطط المناسب الذي ترغب في حجزه ثم أكد الحجز.

ما هي الخدمات التي يقدمها برنامج سكني؟

يتيح البرنامج للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل الوحدات السكنية الجاهزة. الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين. خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق مباشراً. البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي السكنية المخططة. تمويل القرض العقاري القائم المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية. إضافة إلي تقديم الأراضي المجانية كما هو الحال في الإعلان التالي في مختلف المناطق بالمملكة.

في نهاية المقال نرجوا أن نكون قد قدمنا محتوى جيد يخدم قراء موقع ثقفني داخل المملكة ونحن على أستعداد للرد على أي أستفسار.