متى ينزل دعم سكني سبتمبر 2022 موعد صرف الدعم السكني 1444 وشروط الاستحقاق

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عمر شويل - جدة متى ينزل دعم سكني سبتمبر 2022، ازداد البحث من جانب المستفيدين من الدعم المقدم من برنامج سكني عن موعد صرف الدعم السكني 1444 لهذا الشهر سبتمبر 2022، وكذلك عداد نزول دعم سكني بالهجري والميلادي لشهر صفر 1444، حيث يستفيد آلاف الأسر داخل المملكة العربية السعودية من دعم برنامج سكني، والذي يستهدف الأسر الأكثر احتياجاً ومتوسطة الدخل للحصول على سكن مناسب، وذلك ضمن رؤية المملكة للتطوير في 2030 فقد حرصت وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية على توفير سكن مناسب للمتقدمين وفق الشروط والضوابط الموضوعة، ويتم إتاحة الدعم السكني في صور كثيرة منها تقسيط المبلغ المستحق بشروط ميسرة، وكذلك توفير الأرض لإقامة مسكن عليها بدعم من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

متى ينزل دعم سكني سبتمبر 2022

يبحث المستفيدين من دعم سكني عن موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر سبتمبر وما هي شروط الاستحقاق. وكما هو معروف لكم فقد تم تثبيت موعد الصرف ليكون في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي. وعليه فإن الموعد هذا لا يتم تغييره إلا إذا صادف عطلة رسمية في المملكة. وهو ما حدث بالفعل في صرف الدعم هذا الشهر حيث صادف يوم الصرف يوم السبت ليتم تأخيره ليوم الأحد 25\09\2022.

موعد صرف الدعم السكني 1444 لشهر صفر

كما أوضحنا في الفقرة السابقة فإن موعد الصرف يكون في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي. هذا إذا لم يصادف عطلة رسمية في المملكة. لذلك فإن الموعد الرسمي لصرف الراتب هو يوم الأحد القادم بتاريخ 29\02\1444 الموافق 25\09\2022.

عداد نزول دعم سكني بالثانية

شروط استحقاق الدعم

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

مقيم داخل المملكة العربية السعودية.

عدم الاستفادة من قبل من دعم برنامج سكني.

ألا يقل عمر المتقدم للحصول على السكن عن 25 عام.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم هو رب الأسرة أو العائل.

ألا يكون لدى المتقدم صك سكني.

ألا يكون يمتلك مسكن خلال الخمس سنوات السابقة من تقديم الطلب.

ألا يكون للمتقدم أصول تتجاوز 5 مليون ريال سعودي.

بالنسبة للمطلقات يجب أن يمر على طلاقها أكثر من سنتين.

تطبيق سكني

تملك سكن مناسب هو حلم كل أسرة سعودية. لذلك يوفر تطبيق سكني العديد من المميزات التي تساعدك لتملك مسكن مناسب.