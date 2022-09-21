بأقل راتب تمويلك بالتقسيط بدون كفيل ولا تحويل الراتب علي دفعات ميسرة ومجدولة

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عمر شويل - جدة بأقل راتب تمويلك بالتقسيط بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويل شخصي بمبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي يمكن للعميل الحصول عليها من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، حيث جاء هذا المنتج التمويلي كواحد من أهم المنتجات التمويلية التي توفر للعميل السيولة النقدية التي يحتاج إليها من خلال إجراءات سريعة وسهلة.

بأقل راتب تمويلك بالتقسيط بدون كفيل ولا تحويل الراتب

أستلم تمويلك فورى بدون ضامن وبدون تحويل الراتب ، وقسط المبلغ علي أطول مدة سداد وذلك بما يتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ويتلائم من جميع إلتزاماته المالية الأخرى ، يعتبر هذا العرض التمويلي واحد من أهم العروض التمويلية التي توفرها شركة كوارا للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة يمكن أن يستفيد بها العميل في تحقيق أهدافه وتطلعاته المالية والشرائية كما تتيح شركة كوارا للتمويل أيضاً للعميل إمكانية تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية مجدولة وميسرة تناسب جميع العملاء.

تعرف على مزايا عرض التمويل الشخصي لقطاع الأفراد من شركة كوارا للتمويل