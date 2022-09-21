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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل راتب تمويلك بالتقسيط بدون كفيل ولا تحويل الراتب علي دفعات ميسرة ومجدولة في المقال التالي
عمر شويل - جدة بأقل راتب تمويلك بالتقسيط بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويل شخصي بمبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي يمكن للعميل الحصول عليها من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، حيث جاء هذا المنتج التمويلي كواحد من أهم المنتجات التمويلية التي توفر للعميل السيولة النقدية التي يحتاج إليها من خلال إجراءات سريعة وسهلة.
بأقل راتب تمويلك بالتقسيط بدون كفيل ولا تحويل الراتب
أستلم تمويلك فورى بدون ضامن وبدون تحويل الراتب ، وقسط المبلغ علي أطول مدة سداد وذلك بما يتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ويتلائم من جميع إلتزاماته المالية الأخرى ، يعتبر هذا العرض التمويلي واحد من أهم العروض التمويلية التي توفرها شركة كوارا للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة يمكن أن يستفيد بها العميل في تحقيق أهدافه وتطلعاته المالية والشرائية كما تتيح شركة كوارا للتمويل أيضاً للعميل إمكانية تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية مجدولة وميسرة تناسب جميع العملاء.
تعرف على مزايا عرض التمويل الشخصي لقطاع الأفراد من شركة كوارا للتمويل
- يوجد العديد من المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل من خلال منتج التمويل الشخصي من شركة كوارا للتمويل.
- تمويل شركة كوارا تم تصميمه بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- هذا المنتج متوفر بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي.
- الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الحصول على 100 ألف ريال سعودي بدون كفيل أو ضامن.
- لا يحتاج العميل إلي تحويل راتبه الشهري للاستفادة من قرض شركة كوارا للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة.
- موافقة سريعة وفورية من الشركة علي طلب التمويل الشخصي.
- تعمل شركة كوارا للتمويل علي سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء.
- موظفي جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من هذا العرض التمويلي.
- العميل السعودي والعميل من جميع الجنسيات داخل أراضي المملكة يمكنه الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة كوارا للتمويل.
- يمكن للعميل الذي يرغب في الاستفادة من تمويل شركة كوارا التقديم على الطلب من خلال تعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي بكافة البيانات الشخصية المطلوبة والمتوفر علي الموقع الإلكتروني لشركة كوارا للتمويل علي الإنترنت.
- تتيح الشركة للعميل إمكانية سداد مبلغ التمويل الشخصي من خلال خيارات للسداد عديدة ومتنوعة.
- مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة كوارا للتمويل يمكن أن تصل حتي 5 سنوات.
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