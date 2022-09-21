نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ92.. شاهد أقوى وأجدد عروض العثيم في السعودية “المجلة كاملة” في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحت شعار “هي لنا دار” أعلنت سلسلة othaimmarkets عن عروض العثيم الجديدة في السعودية 2022م، التي يبدأ العمل بها بدءًا من صباح يوم الأربعاء 21 سبتمبر الجاري وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 27 من الشهر نفسه، وهي تضم العديد من المنتجات والسلع التي تحتاج إليها كل أسرة في المملكة العربية السعودية، إذ يفضل المعظم من الناس التسوق من هذه السلسلة في أثناء العروض، نظرًا للتخفيضات الكبيرة التي تعلن عنها بهدف جذب المزيد من العملاء.

عروض العثيم الجديدة في السعودية 2022

وننشر عروض العثيم الجديدة في السعودية 2022 من خلال الأجندة الأسبوعية التي تعلن عنها هذه السلسلة التجارية التي لها فروع في جميع أنحاء المملكة، وذلك على النحو التالي:

عرض خاص من شبية جبن المراعي، بسعر 22.95 ريال سعودي، بدلا من 36.95 ريال سعودي.

رابطة معجون طماطم، بسعر 11.95 ريال سعودي، بدلا من 14.95 ريال سعودي.

كرتونة مياه بيرين، بسعر 10.75 ريال سعودي، بدلا من 21.50 ريال سعودي.

حبة زيت هالي للطبخ، بسعر 16.95 ريال سعودي، بدلا من 19.95 ريال سعودي.

كيس أرز الوليمة مزة بسمتي، وزن 10 كجم، بسعر 65.95 ريال سعودي، بدلا من 84.50 ريل سعودي.

وكرتونة دجاج دو مجمد، بسعر 157.95 ريال سعودي، بدلا من 194 ريالا سعوديا.

ويمكن الاطلاع على باقي العروض في العثيم من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

التصويت على بيع حصة أسواق العثيم في “العثيم للاستثمار” 27 سبتمبر 2022

ودعت شركة أسواق العثيم مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022، للتّصويت على بيع حصّتها في شركة عبد الله العثيم للاستثمار، وكذلك بيع أرض مملوكة لها في المدينة المنوّرة، وأوضحت الشركة في بيان، أن الجمعية تُصوّت على الأعمال والعقود التي ستجري بينها وبين شركة العثيم القابضة، وهي عبارة عن بيع الأسهم التي تمتلكها شركة العثيم في رأس مال شركة العثيم للاستثمار والبالغة نحو 13.65 مليون سهم بقيمة 846.54 مليون ريال، دون أي شروط.

ومن المقرر أن يجري التصويت، أيضًا، على الأعمال والعقود بين الشركتين على بيع الأرض المملوكة لشركة العثيم بالمدينة المنورة والبالغ مساحتها نحو 105.66 ألف متر مربع بقيمة 211.33 مليون ريال، دون شروط.