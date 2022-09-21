نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطوط الجوية تفعل عروض اليوم الوطني 92 بتخفيضات على تذاكر الرحلات الداخلية والخارجية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الخطوط الجوية السعودية عروض على تذاكر الطيران الداخلية في اليوم الوطني السعودي والذي يوافق في الثالث والعشرون من شهر سبتمر الجاري، الجدير بالذكر أيضاً أن عروض اليوم الوطني لم تكتفي على تذاكر الطيران فقط، فالكثير من المطاعم والهايبر ماركت وغيرها أعلنت عن عروضها بمناسبة اليوم الوطني، وسوف نوضح لكم عروض الطيران الداخلية بالتفاصيل لإغتنام تلك الفرصة.

تخفيضات عروض الخطوط السعودية في اليوم الوطني 92

فقد أوضحت الخطوط الجوية السعودية أن التخفيضات تتمثل في:

تذاكر الطيران درجة الضيافة الاقتصادية بمبلغ 92 ريال سعودي.

تذاكر طيران درجة الضيافة الأساسية بمبلغ 192 ريال سعودي.

مشيراً إلى أن تلك العروض متاح حجزها من اليوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر وحتى 23 سبتمبر، وأضافت الشركة أن تاريخ سفر تذاكر العروض سيكون بتاريخ الأول من شهر يناير القادم حتى نهاية شهر مارس، وذلك على مقاعد محدودة.

عروض الخطوط السعودية

العروض المتواجدة ستكون في إتجاه موحد. تختلف نسبة العرض وذلك على حسب اختلاف درجة الحجز. حجز تذاكر عروض الخطوط السعودية سيكون على قنوات البيع الإلكترونية.

اسعار تذاكر الخطوط السعودية الداخلية بعد التخفيض

تذكرة السفر من مدينة جدة إلى مدينة الرياض 199 ريال سعودي.

سعر تذكرة السفر من مدينة أبها إلى مدينة الرياض 299 ريال سعودي.

تذكرة السفر من المدينة المنورة إلى مدينة الرياض 169 ريال سعودي.

تذكرة السفر من مدينة تبوك إلى الرياض بحوالي 269 ريال سعودي.

سعر تذكرة السفر من الدمام إلى الرياض 129 ريال سعودي.

قيمة تذكرة السفر من جازان إلى الرياض حوالي 269 ريال سعودي.

من مدينة نجران غلى مدينة الرياض تبلغ سعر التذكرة 269 ريال سعودي.

عروض الخطوط السعودية على الرحلات الخارجية

السفر من الرياض إلى هولندا مطار أمستردام تبلغ سعر التذكرة 1996 ريال سعودي.

سعر تذكرة السفر من الرياض إلى تركيا مطار أسطنبول 1574 ريال سعودي.

تذكرة السفر من الرياض إلى المغرب مطار الدار البيضاء 2366 ريال سعودي.

تذكرة السفر من جدة إلى مصر مطار الإسكندرية 2366 ريال سعودي.

سعر تذكرة السفر من الرياض إلى بريطانيا مطار لندن حوالي 1845 ريال سعودي.

سعر تذكرة السفر من جدة إلى الإمارات العربية المتحدة مطار دبي 1041 ريال سعودي.

طريقة حجز تذكرة سفر على الخطوط السعودية