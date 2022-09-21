نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظتئف شاغرة لدي هيئة الزكاة والضريبة السعودية وأهم شروط التقديم 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت هيئة الزكاة ،والضريبة ،والجمارك السعودية ،عبر موقعها الرسمي الإلكتروني ،عن عدة وظائف شاغرة لديها، وهذه الوظائف لحملة البكالوريوس فأعلي،كما أوضحت الهيئة ،بأن هذه الوظائف متاحة في مدينة الرياض السعودية،كما ان الهيئة أوضحت الشروط الواجب توافرها في المتقدم لهذه الوظائف، والمؤهلات المطلوبة ،وأنه أيضا أعلنت ان التقديم علي هذه الوظائف يتم بشكل إلكتروني ،وذلك من أجل الحفاظ علي الوقت ،والجهد للمواطنين السعوديين، وتسهيل ،وتيسير الإجراءات لهم وأيضا الخطوات المتبعة للتقديم في هذه الوظائف.

شروط وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية 1444

قد أوضحت الهيئة أن هذه الوظائف تحت مسمي ،أخصائي إدارة عقود ،وأضحت الشروط اللازمة للقبول في هذه الوظائف ،وهذه الشروط تتمثل في:

أولا:يشترط ان يكون المتقدم بطلب الوظيفية، حاصل علي درجة بكالوريوس إدارة أعمال ،أو القانون ،أو ما يعادلها.

لا يشترط ان يكون لدي المتقدم خبرة ،ولكن يفضل الخبرة ستنين في المجال.

المهام الوظيفي لوظيفة أخصائي إدارة عقود

أوضحت خيئة الزكاة ،والضريبة ،والجمارك ،المهام التي يقوم بها المتقدم لطلب الوظيفة ،وهي تتمثل في:

أولا:يقوم بمهام وظيفية أخصائي العقود بصورة مستقلة ،في إجراء الأبحاث ،وجمع ،وتحليل المعلومات ، وصياغة التقارير،والوثائف ،والمشاركة في إجتماعات تطوير خبرتهم المهنية ،وذلك تحت إشراف.

أنشطة تشغلية سهلة ،وبسيطة ،من إعداد خطاب النوايا ،والمستندات القانونية.

توثيق طلبات تغيرات، وتعديل العقود.

جمع نتائج تقييم البائعين ،وأيضا تعليقات الوظائف.

وأخيرا:تعديل قائمة البائعين المعتمدين لدي الهيئة.

الخطوات المتبعة للتقديم علي وظائف هيئة الزكاة والضريبة السعودية 1444

يمكن التقديم علي وظائف هيئة الزكاة السعودية ،وذلك لابد من إتباع عدة خطوات للتسجيل ،،كما أن يتم التسجيل بشكل إلكتروني ،وهذه الخطوات تتمثل في:

كما ان هيئة الزكاة ،والضريبة السعودية ،تعتبر واحدة من أهم ،وأشهر المؤسسات في المملكة العريية السعودية ،وانها تعمل علي تنظيم قانون الضرائب ،والزكاة ،والجمارك السعودية ،وتساعد المواطنين في الحفاظ علي أموالهم ،ومعرفة ما لهم من حقوق ،وما عليهم من واجبات، حتي يتمكنوا من سداد ما عليهم من واجبات.