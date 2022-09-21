نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يفتح تقديم الجوازات 1444 رجال أبشر تقديم المديرية العامة للجوازات هنا الشروط والتخصصات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث بشكلٍ كبير الآن عن رابط تقديم الجوازات 1444 رجال، ومتى يفتح تقديم الجوازات رجال 1444، وقد نشرت المديرية العامة للجوازات عبر موقعها الإلكتروني على “تويتر” إعلان خاص بوظائف الجوازات رجال وموعد التقديم والتخصصات والشروط المطلوبة.

رابط التقديم هو رابط أبشر للتوظيف jobs.sa، وسوف نشرح لكم خطوات التسجيل في وظائف الجوازات رجال “جندي” بالتفصيل في هذا المقال، مع توضيح التخصصات المطلوبة وشروط التقديم في الجوازات 1444.

تقديم الجوازات 1444 رجال

قبل البدء في التقديم على وظائف الجوازات يجب أولاً قراءة الشروط والضوابط الموضوعة. مع ضرورة تعبئة البيانات في استمارة التسجيل الإلكترونية بشكلٍ صحيح. وكذلك رفع كافة المستندات المطلوبة للتعيين في وظائف الجوازات 1444 رجال. لذلك سوف نستعرض معكم في هذا المقال ما هي شروط وظائف الجوازات جندي رجال. وما هي التخصصات المطلوبة وموعد وطريقة ورابط التسجيل.

رابط تقديم وظائف المديرية العامة للجوازات رجال 1444

رابط أبشر للتوظيف أصبح من أهم الروابط التي يجري عليها البحث الآن. وفيما يلي معرفة طريقة التسجيل في وظائف الجوازات إلكترونياً.

في البداية يجب النقر على رابط أبشر للتوظيف jobs.sa.

الخطوة التالية تسجيل الدخول والنقر على أيقونة “الوظائف المتاحة”.

ثالث الخطوات اختيار أيقونة “تقديم الجوازات رجال 1444”.

رابعاً ملئ استمارة التقديم الإلكترونية بالبيانات المطلوبة وكذلك رفع المستندات اللازمة.

آخر خطوة التأكد من صحة البيانات والموافقة على الشروط والنقر على “تقديم الطلب”.

تخصصات الجوازات

اللغة الإنجليزية، الأوردو، الإسبانية، الصينية، اليابانية، الفرنسية، الروسية، البنغالية.

الأمن السيبراني.

شبكات الحاسب الآلي.

برمجة الحاسب الآلي.

الدعم الفني.

علوم الحاسب.

تقنية المعلومات.

علم المعلومات.

فني التمديدات الكهربائية.

فني إلكترونيات.

فني تبريد وتكييف.

فني الأنظمة الهيدروليكية.

فني أنظمة السلامة.

فني أنظمة الحريق.

فني كاميرات.

الإمداد والتموين.

الموارد البشرية.

القانون.

الشريعة.

إدارة الأعمال.

الإدارة المالية.

المحاسبة.

الحج والعمرة.

تحليل البيانات.

التطوير والتنظيم الإداري.

إدارة المخاطر.

شروط القبول في الجوازات جندي رجال 1444

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. حسن السير والسلوك. سعودي الأصل والمنشأ. ألا يكون متزوج من غير سعودية. ألا يكون قد سبق له التعيين في أي وظيفة عسكرية. أن تكون الهوية الوطنية سارية وقت التسجيل. ألا يكون موظف في أي جهة حكومية. يجب معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة.

موعد التسجيل عبر أبشر jobs.sa

من المقرر أن يبدأ التسجيل في وظائف الجوازات يوم السبت 28\02\1444 الموافق 24\09\2022. ويستمر حتى يوم الخميس 03\03\1444 الموافق 29\09\2022.