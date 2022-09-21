نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر jops.sa. رابط تقديم الجوزات السعودية “جندي” رجال تسجيل وظائف المديرية العامة للجوزات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم الجوازات السعودية أعلنت المديرية العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودية، عن طريق الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، عن توافر عدد من الوظائف على رتبة جندي للرجال، وحددت الإدارة الشروط العامة للتقديم ومواعيد التقديم للعمل في عدة مناطق بالمملكة، وتعلن العديد من الوزارات عن فرص عمل جيدة مثل وظائف وزارة الخارجية 1444، قد أعلنت عن وظائف جديدة ونحن من خلال هذا المقال على موقعكم ثقفني، سنقدم لكم كافة تفاصيل إعلان التوظيف فتابعونا.

توفر المديرية العامة للجوازات العديد من فرص العمل سواء للرجال أو النساء، نظراً للتطوير والتحديث الذي تشهده المديرية باستمرار وضغط العمل الذي تقوم به في خدمة القادمين والمسافرين من الو إلي ألمملكة، ويمكن لجميع من تنطبق عليهم الشروط الدخول على رابط أبشر توظيف وتسجيل بياناتهم عند فتح الموقع للتسجيل والمقرر له السبت القادم الموافق 2022/09/24، وفيما يلي طريقة التسجيل الإلكتروني على الوظائف.

رابط تقديم وظائف الجوازات 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني أبشر توظيف jops.sa. النقر على قائمة الوظائف المتاحة الآن ثم تحديد وظائف الجوازات رجال. قراءة الشروط العامة للتقديم على الوظائف والنقر على الموافقة على الشروط العامة والأحكام. الضغط على أيقونة تقديم الطلب ثم ملء أستمارة البيانات بصورة دقيقة ومراجعتها. ثم أضغط حفظ البيانات ثم أنقر تقديم الطلب وطباعته وأحتفظ برقم الطلب للمراجعة عند القبول المبدئي.

طريقة التقديم لوظائف الجوازات للنساء نفس خطوات التقديم للرجال

التقديم على وظائف المديرية العامة للجوازات

من المعروف أن التسجيل إلكتروني عن طريق رابط أبشر للتوظيف، ويتم تحميل كافة المستندات المطلوبة عند التقديم، وتحضير أصول تلك المستندات لتقديمها عند القبول للمراجعة والمطابقة، ويجب العالم أن أي بيانات غير مطابقة لبيانات الجهات ذات الشأن هي مسئولية مقدمها، وسوف يتم أستبعاد مقدم الطلب في حالة ثبوت عدم مطابقة البيانات مع الجهات الرسمية مع مساءلته قانونياً، عن تلك البيانات الخاطئة لا وجب ألتبية بالتركيز في البيانات المسجلة.

شروط تقديم وظائف الجوازات السعودية

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والأصل والمنشأ. يستثنى من شرط النشأة من نشأ مع والدية خارج المملكة أثناء خدمة الوطن. شرط حسن السير والسمعة أساسي في التقديم كل من حكم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف لا يجوز التقديم له. يشترط أن لا يكون قد تم فصله من أي وظيفة تخضع للنظام العسكري لأي سبب من الأسباب. الحصول على الشهادة العلمية المطلوبة الثانوية العامة أنو ما يعادلها ويفضل المؤهلات العليا. في حالة أن المؤهل الدراسي من خارج المملكة يشترط تقديم شهادة المعادلة. تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وشرط أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلات المطلوبة في الوظائف. في حالة أن كان المتقدم متزوج يشترط أن تكون جنسية الزوجة سعودية فقط.

عداد تنازلي لموعد التقديم

تخصصات وظائف المديرية العامة للجوازات

حددت المديرية العامة للجوازات رابط\ تقديم الجوازات على رتبة جندي وكذالك التخصصات المطلوبة وهي ” اللغة الإنجليزية / الأمن السبراني / شبكات الحاسب الألي / برمجة الحاسب الألي / الدعم الفني / علوم الحاسب / تقنية المعلومات / علم المعلومات / فني التمديدات الكهربائية / فني إلكترونيات / فني تبريد وتكيف / فني الأنظمة الهيدروليكية / فني أنظمة السلامة / فني أنظمة الحريق / فني كاميرات / الإمداد والتموين / الموارد البشرية / القانون / الشريعة / إدارة الأعمال / الإدارة المالية / المحاسبة / الحج والعمرة / تحليل البيانات / التطوير والتنظيم الإداري / لغة الأوردو/ إدارة المخاطر / اللغة الإسبانية/ اللغة الفرنسية / الصينية / اليابانية ، الروسية / اللغة البنغالية”.

في نهاية المقال نرجون أن نكون وفقنا من خلال موقع ثقفني، في تقديم معلومة مفيدة لمتابعينا داخل المملكة، ويسعدنا الرد على أستفساراتكم في أي وقت مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الراغبين في التقدم للوظائف.