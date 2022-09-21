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عمر شويل - جدة كيف اعرف اني مسجل في الإسكان التنموي وهو إحدى الأسئلة الشائعة المتكررة بشكل كبير من قبل الكثير من المواطنين السعوديين، حيث تقوم الحكومة السعودية بتوفير عدد من الوحدات السكنية لبعض الأسر المستحقة الأكثر احتياجًا، يأتي هذا البرنامج الخدمي بالتعاون بين وزارة الإسكان ومجموعة من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية لضمان حياة كريمة للمواطن السعودي.

كيف اعرف اني مسجل في الإسكان التنموي

أتاحت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية للمواطن إمكانية التعرف على حقيقة تسجيله في برنامج الإسكان التنموي، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الإسكان السعودي عبر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

كتابة بعض البيانات الخاصة للتأكد من تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني.

ينبغي على المستخدم الذهاب على “الخدمات العامة”.

إدخال كافة البيانات المطلوب في المكان المخصص لها، مع مراجعة البيانات بدقة

لتظهر النتيجة على الفور سواء بأنك مسجل أم لا.

شروط التقديم على برنامج سكني

تسهيلًا على المواطنين أعلنت وزارة الإسكان السعودي كافة الشروط للتقدم على برنامج سكني إليكم أبرز هذه الشروط:

ينبغي أن تكون الأسرة غير قادرة على شراء سكن.

يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية السعودية، ومن أبوين سعوديين أي من أصل سعودي.

على المتقدم ألا يكون حاصل على أي دعم سكني من قبل.

يشترط أن يكون المتقدم هو العائل الأساسي للأسرة، وينبغي أن يزيد عمره عن 25 عامًا.

بوابة الإسكان التنموي

هي إحدى المنصات الإلكترونية التي قامت الحكومة السعودية بتدشينها، لضمان سهولة الوصول والتعامل مع برنامج الإسكان التنموي وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، حيث تتيح للمواطن إمكانية التسجيل والاستعلام عن حالة الطلب المقدم، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد يمكن الدخول إلى هذه البوابة عبر الإسكان التنموي.

في نهاية مقال كيف اعرف اني مسجل في الإسكان التنموي حيث تم التعرف على حقيقة التسجيل في هذا البرنامج الخدمي، مع التطرق إلى شروط التقديم في البرنامج السكني وتوضيح بوابة الإسكان التنموي والرابط الإلكتروني الخاص لتسهيل الوصول والتعامل مع برنامج الإسكان التنموي.