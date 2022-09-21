رابط تقديم الجوازات السعودية 1444 للرجال للتعيين على رتبة جندي ابشر للتوظيف jobs.sa

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عمر شويل - جدة ننشر رابط تقديم الجوازات السعودية 1444 عبر منصة ابشر للتوظيف العسكرية، وذلك بعد أن تم الإعلان عن توفير عدداً من الوظائف العسكرية للرجال للتعيين على رتبة جندي بمختلف المناطق والمحافظات بالمملكة العربية السعودية، وقد أوضحت المديرية العامة للجوازات الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب التقديم على وظائف الجوازات السعودية، وأكدت على إتاحة التسجيل عبر منصة ابشر توظيف وليس عن طريق موقع الجوازات الإلكتروني، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط التقديم وشروط القبول في الوظائف العسكرية الشاغرة المعلنة عبر منصة أبشر وزارة الداخلية.

رابط تقديم الجوازات السعودية 1444

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء بتاريخ الحادي والعشرون من شهر سبتمبر لعام 2022م عن فتح باب التسجيل والقبول في وظائف المديرية العامة للجوازات 1444.

وقد أوضحت بأنه من ينطبق عليه شروط القبول في وظائف الجوازات السعودية، فسيتم تعيينه على رتبة جندي بمختلف المناطق بالمملكة، ومن المقرر أن يتم استقبال طلبات التسجيل في الجوازات خلال الفترة الموضحة بالتالي:

يبدأ تقديم الجوازات السعودية اعتباراً من يوم السبت الموافق لتاريخ 28 صفر لعام 1444هـ.

يستمر التقديم على الجوازات حتى يوم الخميس بتاريخ 3 ربيع الأول 1444هـ.

يتم التسجيل في الوظائف العسكرية من خلال اتباع رابط تقديم الجوازات السعودية 1444 الرسمي المرفق بالتالي (jobs.sa).

شروط المديرية العامة للجوازات 1444 للرجال

أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب الالتحاق بالقطاع العسكري، ومن يرغب في التعرف على شروط القبول يمكنه ذلك من خلال النقاط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ولكن استثنت الإدارة من شرط الجنسية من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة في خارج المملكة.

يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة، وأن لا يكون قد حكم عليه بحدٍ شرعي أو في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.

لا يكون قد سبق له التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية، ولا يكون مطروداً من إحدى المعاهد العسكرية.

ألا يكون موظفاً بأي جهة حكومية.

لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

ألا تقل شهادة المؤهل العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفي حال الحصول على المؤهل من خارج المملكة، فيجب معادلتها من وزارة التعليم والتصديق عليها.

أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة الإجراءات والاختبارات الخاصة بالقبول.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام ولا يزيد 40 عام.

وفور حلول الموعد المقرر لبدء التسجيل، فسوف يتم تفعيل رابط تقديم الجوازات السعودية 1444 بشكل آلي عبر منصة ابشر للتوظيف التابعة لوزارة الداخلية السعودية.