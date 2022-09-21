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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط الواجب توافرها حتى يتم تقديم طلب إسقاط المركبات عبر منصة ابشر في المقال التالي
عمر شويل - جدة قد تم الإعلان من الهيئة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، عن إمكانية تقديم طلب لإسقاط المركبات، وهذه الطلب يتم بشكل إلكتروني من خلال منصة الخدمات ابشر ولا يحتاج إلى زيارة إدارة المرور، والآن من خلال السطور القادمة سوف نتعرف على أهم الشروط المطلوبة حتى يتم استقبال طلب إسقاط المركبات وماهي الخطوات التي لابد من القيام بها حتى يتم ذلك تابعونا الآن للتعرف على التفاصيل.
الشروط الواجب توافرها حتى يتم تقديم طلب إسقاط المركبات عبر منصة ابشر
هناك بعض الشروط التي تم تحديدها بالفعل من قبل الهيئة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية وذلك حتى يتم إسقاط المركبات سواء كانت القديمة أو حتى التالفة واهم الشروط هي كالآتي:
- لابد أن يكون مالك المركبة مازال على قيد الحياة.
- كما يشترط عدم وجود أي قضايا على المستفيد من الإسقاط لكي يتم الموافقة على السيارة.
- يشترط أيضًا أن تكون رخصة القيادة الخاصة بالمالك سارية ولم تنتهي صلاحيتها.
- لابد أن يكون قد تم تسديد جميع الغرامات والمخالفات المرورية قبل التقدم.
- لابد من القيام بتقديم طلب قبل فترة من تسليم المركبة.
- لابد أن تكون هذه المركبة ليس عليها أي طلب إسقاط آخر.
خطوات إسقاط المركبات التالفة أو المهملة إلكترونياً
لابد من اتباع بعض الخطوات اللازمة بشكل إلكتروني من خلال منصة ابرش حتى يتم تقديم طلب إسقاط المركبات القديمة أو التالفة بشكل صحيح، وخطوات التقديم كالتالي:
- لابد حتى يتم السير في الخطوات اللازمة الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بمنصة ابشر للخدمات وذلك من خلال الضغط على الرابط وهو https://www.absher.sa/portal/landing.html
- ثم يتم بعد ذلك الدخول على الصفحة الرئيسية للموقع واختيار منصة أبشر للأفراد.
- يتم اختيار تسجيل الدخول.
- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المخصص له بعد ذلك.
- اختيار خدمات المرور ثم اختيار خدمة إسقاط المركبات.
- ثم يتم إدخال المنطقة الخاصة بصاحب المركبة، والمراكز الذي يريد التقدم إليها.
- ادخال جميع البيانات الخاصة بصاحب المركبة، وجميع المستندات المطلوبة وارفاقها مع الطلب.
- اختيار المركز بعد ذلك المفضل.
- ولابد من القيام بالذهاب إلى المركز حتى يتم استكمال باقي الإجراءات بشكل كامل، وتقديم لوحة المركبة.
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