نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمطلقات بدون أطفال وشروط الضمان الاجتماعي وكيفية التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الضمان الاجتماعي من أهم البرامج بحثاً في المملكة العربية السعودية، حيث يبحث الكثير من النساء المطلقات عن كيفية التقديم والتسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور وسوف نوضح بداخل المقال كيفية التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور وشروطه وكما سوف نوضح شروط استحقاق المطلقات بدون اطفال والمطلقات العاملات، حيث صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإمكانية حصول السيدة المطلقة على معاش الضمان الاجتماعي بشكل شهري، وصرحت وزارة الموارد البشرية بأن السيدة المطلقة يحث لها أن تحصل على مبلغ شهري لمساعدتها في سد احتياجاتها كي يتحسن وضعها المادي وتتمكن من تربية أبنائها، بالإضافة إلى مدى أحقية أبناء المطلقة بالحصول على الدعم، وهذا المعاش مخصص للسيدات المطلقات السعوديات، ويمكن كذلك أن تحصل عليه السيدة الغير سعودية المتزوجة من مواطن سعودي، ويتمكن الأبناء من الحصول على معاش الأم الشهري في حالة الوفاة فقط، ويستمر حصولهم على معاش الضمان حتى بلوغهم سن 26 عام.

الشروط الواجب توافرها لاستحقاق الضمان للمطلقات بدون أطفال:

يشترط أن تكون السيدة المطلقة من المواطنات السعوديات وتكون مقيمة اقامة كاملة بالمملكة.

أن تكون المتقدمة مقيمة مع أسرتها، مع ضرورة عدم تواجد لديها أي من الأشخاص العويلة.

يكون عمر الشخص المتقدم من السيدة بحد أقصى 65 عام ولا يتجاوز ذلك

أن تكون المتقدم ليس لديها أي وظيفة في مختلف القطاعات سواء خاص أو حكومي وليس لها أي مصدر ثابت للدخل.

الشروط الواجب توافرها لاستحقاق الضمان للمطلقة العاملة:

أوضح نظام الضمان الاجتماعي من خلال صفحته الرسمية عبر تويتر عن ضرورة توافر شروط استحقاق الضمان للمطلقة العاملة، ومن خلال هذا المقال نوضح هذه الشروط:

يتمكن المرأة المطلقة العاملة من الحصول على دعم الضمان الاجتماعي في حالة أنها تعمل بشكل مؤقت وجهة العمل الخاصة بها غير ثابتة ولا تحقق لها الاستقرار في وضعها المادي.

عمر المتقدمة بحد أٌصى 65 عام ولا يتجاوز ذلك.

ضرورة تقديم ما يفيد أن المتقدمة مطلقة للتمكن من الحصول على الدعم.

ضرورة توافر كافة الشروط التي أشارت إليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

من أهم الشروط ضرورة إرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة بشكل كامل.

وتتم المراجعة لجميع الطلبات المقدمة لبيان مدى استحقاق المتقدمة للحصول على معاش الضمان، وفي حالة توافر الشروط تحصل السيدة على مبلغ الضمان بشكل شهري.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي: