- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمطلقات بدون أطفال وشروط الضمان الاجتماعي وكيفية التسجيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعد الضمان الاجتماعي من أهم البرامج بحثاً في المملكة العربية السعودية، حيث يبحث الكثير من النساء المطلقات عن كيفية التقديم والتسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور وسوف نوضح بداخل المقال كيفية التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور وشروطه وكما سوف نوضح شروط استحقاق المطلقات بدون اطفال والمطلقات العاملات، حيث صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإمكانية حصول السيدة المطلقة على معاش الضمان الاجتماعي بشكل شهري، وصرحت وزارة الموارد البشرية بأن السيدة المطلقة يحث لها أن تحصل على مبلغ شهري لمساعدتها في سد احتياجاتها كي يتحسن وضعها المادي وتتمكن من تربية أبنائها، بالإضافة إلى مدى أحقية أبناء المطلقة بالحصول على الدعم، وهذا المعاش مخصص للسيدات المطلقات السعوديات، ويمكن كذلك أن تحصل عليه السيدة الغير سعودية المتزوجة من مواطن سعودي، ويتمكن الأبناء من الحصول على معاش الأم الشهري في حالة الوفاة فقط، ويستمر حصولهم على معاش الضمان حتى بلوغهم سن 26 عام.
الشروط الواجب توافرها لاستحقاق الضمان للمطلقات بدون أطفال:
- يشترط أن تكون السيدة المطلقة من المواطنات السعوديات وتكون مقيمة اقامة كاملة بالمملكة.
- أن تكون المتقدمة مقيمة مع أسرتها، مع ضرورة عدم تواجد لديها أي من الأشخاص العويلة.
- يكون عمر الشخص المتقدم من السيدة بحد أقصى 65 عام ولا يتجاوز ذلك
- أن تكون المتقدم ليس لديها أي وظيفة في مختلف القطاعات سواء خاص أو حكومي وليس لها أي مصدر ثابت للدخل.
الشروط الواجب توافرها لاستحقاق الضمان للمطلقة العاملة:
أوضح نظام الضمان الاجتماعي من خلال صفحته الرسمية عبر تويتر عن ضرورة توافر شروط استحقاق الضمان للمطلقة العاملة، ومن خلال هذا المقال نوضح هذه الشروط:
- يتمكن المرأة المطلقة العاملة من الحصول على دعم الضمان الاجتماعي في حالة أنها تعمل بشكل مؤقت وجهة العمل الخاصة بها غير ثابتة ولا تحقق لها الاستقرار في وضعها المادي.
- عمر المتقدمة بحد أٌصى 65 عام ولا يتجاوز ذلك.
- ضرورة تقديم ما يفيد أن المتقدمة مطلقة للتمكن من الحصول على الدعم.
- ضرورة توافر كافة الشروط التي أشارت إليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- من أهم الشروط ضرورة إرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة بشكل كامل.
- وتتم المراجعة لجميع الطلبات المقدمة لبيان مدى استحقاق المتقدمة للحصول على معاش الضمان، وفي حالة توافر الشروط تحصل السيدة على مبلغ الضمان بشكل شهري.
كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي:
- ادخل على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ثم تقوم بتسجيل الدخول على الموقع باستخدام حساب المتقدم أو عن طريق النفاذ الموحد ببيانات منصة أبشر الإلكترونية.
- ثم تقوم ومن الصفحة الرئيسية للحساب يتم النقرعلى خيار “الذهاب للملف الموحد”.
- ثم عليك بصفحة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.
- ثم تقوم بملء وكتابة البيانات المطلوبة وهي تتكون من عدة بنود وأقسام مثل “البيانات الشخصة، بيانات السكن، بيانات الدخل، بيانات التعليم، بيانات العمالة، بيانات الترخيص، بيانات الممتلكات، بيانات التابعين وأخيرا تأكيد المعلومات.
- ثم عليك بكتابة جميع المعلومات المطلوبة في أماكنها المخصصة والتأكد من صحتها قبل تقديم الطلب.
- قراءة الشروط والأحكام جيداً ثم الموافقة عليها
- الضغط على تقديم الطلب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للمطلقات بدون أطفال وشروط الضمان الاجتماعي وكيفية التسجيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.