نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُقبل الكثير من طلاب المرحلة الجامعية على البحث عن طريقة التسجيل في الجامعة السعودية -الإلكترونية، وذلك نظراً لما تقدمه الجامعة من مميزات تجذب مختلف الدارسين إليها، التي من أهمها وأبرزها نظام التعلم عن بعد، كما تضم الجامعة مجموعة متنوعة من التخصصات الدراسية، ونتعرف فيما يلي عن خطوات التسجيل في الجامعة وشروط الالتحاق بها.

طريقة التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية

توفر الجامعة السُّعُودية الإلكترونية إمكانية التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة، وذلك عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للجامعة السعودية. ثم النقر على زر “بوابة القبول والتسجيل”. بعد ذلك الضغط على “مرحلة البكالوريوس”. ثم النقر فوق أيقونة “تقديم طلب جديد”. النقر على “إنشاء حساب مستخدم جديد”. سوف تنتقل بعد ذلك إلى صفحة مستقلة لإدخال البيانات المطلوبة. النقر على أيقونة “متابعة” بعد التأكد من البيانات المدخلة. ثم اختيار المقررات الدراسية التي ترغب في الالتحاق بها. تحديد المقرر الدراسي. ثم النقر على “متابعة”. ثم تحديد الفصل الدراسي، سواء الأول أم الثاني. بعد ذلك كتابة البيانات في الأماكن المخصصة لها. اختيار التخصص المرغوب. وأخيراً النقر على أيقونة “إرسال الطلب”.

شروط التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية

فرضت الجامعة السُّعُودية الإلكترونية عدة شروط للالتحاق بها، وهي:

يشترط أن يكون المتقدم للالتحاق بالجامعة حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات.

للنجاح في المفاضلة بين الطلاب يلزم أعلى نسبة في الثانوية أو الشهادة التي تعادلها، بالإضافة إلى اختبارات القدرات واختبار اللغة الإنجليزية.

لا تلزم الجامعة التقدم للالتحاق بها بعدد محدد من سنوات التخرج من الثانوية أو ما يعادلها.

موعد التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية

لم يتم التصريح عن موعد تسجيل التحاق طلاب درجة البكالوريوس بالجامعة السعودية الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني حتى الآن، وقد أعلنت بدء التسجيل للفصل الدراسي الأول بداية من 15 أغسطس 2022 وانتهى في 21 أغسطس 2022.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعة السعودية

عند التقدم للالتحاق بالجامعة السعودية يجب إرفاق المستندات التالية:

أصل شهادة الثانوية العامة أو الشهادة التي تعادلها وكشف درجات المتقدم.

صورة من بطاقة الهُوِيَّة.

أو صورة من بطاقة العائلة للمتقدمات.

أو صورة من الإقامة للوافدين.

صورة لبطاقة الهُوِيَّة الوطنية للأم في حال إذا كان المتقدم غير سعودي من أم حاملة الجنسية السعودية.

صورة بطاقة الهُوِيَّة للزوج في حال كانت المتقدمة غير سُعُودية1 ومتزوجة من سعودي.

ما هي كليات الجامعة السعودية

توفر الجامعة السعودية الإلكترونية عدداً من الكليات التي لها إقبالاً كبيراً من الدراسيين، وهم: