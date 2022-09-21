نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (sbis.hrsd.gov.sa) رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المُطور 1443 واستعلام الضمان الاجتماعي بالسجل المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية عن رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المُطور في نوفمبر من العام الماضي، وسيتم فتح التسجيل لمنصة الدعم والضمان الاجتماعي في الفترة من 20 نوفمبر 2021 حتى 23 مايو 2022، وقد تم تمديد فترة التسجيل إلي 30 من أكتوبر لعام 2022. ولا يقتصر تسجيل الضمان الاجتماعي المُطور فقط على الدعم والحماية، بل سيعمل بالتوازي مع المنصة القديمة للضمان الاجتماعي في استلام طلبات التقديم على المعاش، وأكدت الوزارة أن عملية دراسة وتقييم الطلب ستستغرق شهرًا واحدًا من تاريخ التقديم، ويتم نشر نتائج الاستحقاقات للمعاش بعد هذه الفترة، والبدء في صرف المعاش للمستفيدين مع بداية الشهر التالي لتلك الإجراءات.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المُطور

ومع إعلان وزارة الموارد البشرية عن تفعيل الضمان الاجتماعي المُطور تم الإعلان بالتزامن معه عن رابط جديد للتسجيل، وهو منصة الدعم والحماية الاجتماعية، تستهدف من خلاله الوزارة استفادة اكبر عدد ممكن من الأسر السعودية للمعاش بهذا التطوير الذي طرأ على النظام، بغض النظر عن الحالة الاجتماعية، وبحيث يشمل أغلب الفئات من الموظفين والمتقاعدين والعاطلين عن العمل، وبحيث يضم اليه أيضا المرأة المتزوجة والسيدات الأرامل والمطلقات، وتشترك كل هذه الفئات في ضرورة تحقيق واستيفاء شروط الضمان الاجتماعي المُطور.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المُطور

التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

الدخول إلى صفحة التسجيل الجديد للمستخدمين الجدد.

تعبئة حقول بيانات الجوال والهوية المتاحة.

إدخال رمز التفعيل المرسل على رقم الجوال ثم النقر على خيار التحقق.

الانتقال إلى الملف الخاص الذي يشمل كافة ملفات البيانات الخاصة بالمستخدم.

مراعاة الدقة في ادخال بيانات الدخل والتابعين والتعليم والصحة وغيرها.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المُطور برقم الهوية وكلمة المرور.

البحث في البرامج المتاحة والتقديم بما يناسب كل مستخدم.

استعلام الضمان الاجتماعي بالسجل المدني

بمجرد الانتهاء من التسجيل في الضمان الاجتماعي المُطور من خلال رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ومرور المدة اللازمة للدراسة والتقييم لتحقيق شروط التسجيل، بإمكان المستخدم الاستعلام عن الضمان الاجتماعي بالسجل المدني إلكترونياً ببعض الخطوات البسيطة، كالتالي:

زيارة رابط استعلام الضمان الاجتماعي المُطور. (sbis.hrsd.gov.sa).

تسجيل رقم السجل المدني.

ادخال رقم الضمان، ثم تسجيل رقم التحقق.

وفي النهاية انقر على خيار استعلم، ثم الانتظار حتى يتم تحميل البيانات الخاصة بمستفيدي الضمان الاجتماعي.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المُطور