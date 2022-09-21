نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم بنك التنمية الاجتماعية الموحد 1444 ورابط تقديم تمويل جديد sdb.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رقم بنك التنمية الاجتماعية الموحد المجاني 1444 للتواصل مع خدمة العملاء للحصول على استفساراً خاصاً بشأن إحدى المنتجات التمويلية التي يقدمها بنك التسليف “سابقاً”، ويوفر البنك عدداً من القنوات الرسمية للتواصل، فهو يتيح أمام الراغبين في التقديم للحصول على منتج تمويلي أو المستفيدين منه فعلياً إمكانية التواصل مع خدمة عملاء البنك عن طريق بوابة بنك التنمية الاجتماعية الإلكترونية، كما يوفر الموقع الرسمي خدمة “المُساعد الذكي” التي يتم الاستفادة منها من خلال ترك رسالة ويتم الرد عليها مباشرةً للتيسير على المستخدمين، كما يمكن التواصل من خلال حساب العناية بالعملاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بالإضافة إلى رقم تليفون آمر وغيرهم من القنوات الأخرى التي سيتم توضيحها من خلال المقال، كما يمكن الإطلاع على شروط قرض الأسرة كأحد خيارات التمويل الاجتماعي.

رقم بنك التنمية الاجتماعية الموحد 1444

يعمل بنك التنمية الاجتماعية جاهداً في تحقيق الأهداف المنوطة به والمنشأ لتحقيقها والتي تتماشي مع الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني الذي يسعى لزيادة مساهمة الأسر المنتجة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وزيادة مشاركة المرأة الفعالة في سوق العمل.

وتمكين المؤسسات المالية من القيام بدعم نمو القطاعات الخاصة، والعمل على تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وتوطين الصناعة الواعدة بالمملكة العربية السعودية، حيث يُقدم للمواطنين والمواطنات بالمملكة العديد من الخيارات التمويلية لتعزيز الاستقلال المالي لدى الأفراد والأسر للوصول في النهاية لمجتمعٍ منتجٍ وفعال، ومن يرغب في التواصل مع بنك التنمية الاجتماعي، يمكنه ذلك من خلال الاتصال على الرقم الموضح بالتالي:

رقم تليفون بنك التنمية الاجتماعية مركز الاتصال الموحد (920008002)، ويستقبل اتصالات المواطنين والمواطنات على مدار 24 ساعة، ويتم الاستجابة بشكل فوري.

بنك التنمية الاجتماعية القنوات الرسمية

من أجل تقديم الخدمات التمويلية سواء للأفراد أو الأعمال أو للقطاع غير الربحي بصورة يسيرة دون مواجهة أي مشكلة تتعلق بعملية التقديم وخلافه، فقد تم تفعيل العديد من القنوات الرسمية للتواصل مع خدمة العملاء، وتتمثل قنوات التواصل للبنك في رقم بنك التنمية الاجتماعية وبعض الوسائل الإلكترونية الأخرى التي يمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

خدمة راسلنا ([email protected])، وهذه الخدمة متوفرة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساءً طوال الأسبوع.

رقم آمر مركز الاتصال الوطني ( 199099 )، ويتم استقبال الاتصالات على مدار 24 ساعة بشكل فوري.

)، ويتم استقبال الاتصالات على مدار 24 ساعة بشكل فوري. المحادثة الفورية على بوابة البنك الإلكترونية على مدار 24 ساعة.

زيارة أحد فروع بنك التنمية الاجتماعية من الأحد إلى الخميس اعتباراً من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 مساءً.

حساب العناية بالعملاء على “تويتر” من الأحد إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 مساءً.

على “تويتر” من الأحد إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 مساءً. رفع بلاغ إلكتروني على مدار اليوم، ويتم الاستجابة خلال 3 أيام عمل.

بوابة بنك التنمية الاجتماعية الإلكترونية الرسمية “تواصل معنا” للحصول على كافة القنوات الإلكترونية (sdb.gov.sa).

التمويل الاجتماعي من بنك التسليف

يوفر بنك التنمية الاجتماعية بعض منتجات التمويل الاجتماعي وهم (تمويل الأسرة – قرض الزواج – تمويل الترميم – كنف)، وهذه المنتجات موجهة للمواطنين أصحاب الدخل المنخفض، حيث تهتم المملكة بهذه الفئة من المواطنين لتوفير وتلبية الاحتياجات الأساسية لهم.

حيث توفر وزارة الموارد البشرية لهذه الفئة برنامج الضمان الاجتماعي الذي تم تطويره ليشتمل على فئات لم تكن موجودة من قبل، وقد تم نفاذ نظام الضمان المطور والإعلان عن شروط القبول به، وإتاحة رابط التسجيل في الضمان المطور الجديد عبر منصة الدعم، ومن يرغب في التواصل مع البنك الآن يمكنه ذلك من خلال الاتصال على رقم بنك التنمية الاجتماعية المجاني الموضح.