نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم الحد المانع حساب المواطن والاعتراض على نتائج الأهلية للدفعة الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم الحد المانع حساب المواطن أوضح برنامج حساب المواطن السعودي إن على المتقدمين الجدد أن تتوفر فيهم شروط الأهلية للحصول على الدعم وان هناك حد مانع يمنع المستفيد من الحصول على الدخل الشهري للبرنامج ولا يتم صرف الدفعات الخاص بهم حيث يتم السماح للأشخاص الذين يصل دخل الأسرة لهم حوالى 3000 ريال سعودي وفقا للشروط الواردة في البرنامج والتي سوف نعمل على توضيحها .

كم الحد المانع حساب المواطن

ومن الجدير بالإشارة إلى أن برنامج حساب المواطن كان قد أوضح أن هناك شروط مختلفة حول التسجيل والحد المانع للصرف للمستفيدين وخطوات معرفة قيمة الدخل الشهري للمستفيد وذلك في حالة تواجد مصادر دخل أخرى كذلك عدد الأفراد في الأسرة الواحد وأعمارهم حيث إنه وافى حالة كان المستفيد له دخل شهري يتخطى حاجز ال6000 ريال سعودي ومصادر دخل متنوعة يفقد الأهلية للتسجيل في البرنامج .

الفئات المستفيدة من حساب المواطن.

تعمل المملكة على وضع عدد من الخطط والبرامج الخاصة بالدعم ومساعدة المواطنين والأسرة السعودية من أجل الارتقاء بمعيشتها وتقديم حياة كريمة لهم وذلك على النحو المحدد كتالي :-

دعم مختلف الأسر السعودية ذات الدخل المحدود

كافة الأفراد من المواطنين الذين لم يسبق لهم الزواج ولهم حياة وسكن مستقل.

الزوجة السعودية من المواطن غير السعودي ولها جنسية سعودية.

كافة المواطنين من حاملي بطاقات التنقل.

أسرة المرأة المتزوجة من غير سعودي وهي سعودية الجنسية.

جميع المواطنين الحاملين بطاقة التنقل.

الاعتراض على نتائج الأهلية في حساب المواطن

ومن أجل الاعتراض على الأهلية للمستفيدين من برنامج حساب المواطن حيث يسمح للمستفيد التقديم بالاعتراض على الدفعة خلال فترة لا تتجاوز التسعون يوما وذلك وفقا للخطوات الآتية والتي توضح كيف يتم تقديم الاعتراض وذلك من خلال الخطوات التالية :-