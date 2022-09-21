نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن حالة الضمان والأمراض التي يشملها الضمان والاوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من مستحقي الضمان ينتظرون موعد نزول معاش الضمان والمساعدة التي تصرفها الوزارة نظرا لاحتياجاتهم وخاصة في ظل الظروف الصعبة فى هذه الايام وسوف نعرض بداخل المقال شروط الاستحقاق للضمان الاجتماعي المطور وكيفية التسجيل وكيفية الاستعلام وبعض الامراض التي يحق لصاحبها استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور نظرا لشموله لهذه الامراض او احداهما، فبرنامج الضمان تم إطلاقه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بهدف توفير العديد من الخدمات الصحية، ومساعدة الأسر الغير القادرة لعلاج العديد من الأمراض المستعصية، وتأمين حاجة المواطنين الأساسية، حيث يعمل البرنامج على تقديم الدعم المالي للمستحقين، وذلك شهرياً بهدف تحسين الأوضاع المعيشية، وعلى ذلك يتم جمع المبالغ المالية في الضمان الاجتماعي من عدد من المصادر والتي تساهم فيها أموال الزكاة وكذلك التبرعات، بالإضافة إلى العديد من الإعانات المقدمة من خزانة الدولة، وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفعيل خدمة الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني، وتعتبر هذه الخدمة من أهم الخدمات التي تقوم الوزارة بتقديمها، حيث يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي المطور من ضمن الخدمات والأنظمة الحديثة داخل المملكة، ويعمل البرنامج على تقديم الدعم المالي شهريا إلى مجموعة من المستحقين وذلك بناء على الضوابط المقررة من قبل الوزارة. الشروط الواجب توافرها لاستحقاق أهلية الضمان الاجتماعي المطور: الشروط الواجب توافرها لاستحقاق أهلية الضمان الاجتماعي المطور أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية من الأساس ومقيم بشكل دائم داخل أراضي المملكة.

كما يشترط ألا يزيد الدخل الشهري الخاص بالمتقدم عن الحد الأدنى للمعاش.

من أهم الشروط أن يقوم المتقدم بتقديم كافة الوثائق والمستندات التي يجب تقديمها التي توضح الحالة الاجتماعية الخاصة بالمتقدم.

ويشترط ألا يتلقى أيا من المساعدات من أي جهة أخرى. اهم الأمراض التي يشملها الضمان الاجتماعي: قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال صفحتها الرسمية بعرض قائمة مفصلة بالأمراض التي نقدمها من خلال الضمان الاجتماعي وذلك وفقاً لشروط محددة، وجاءت القائمة على النحو التالي: علاج الإعاقات العقلية وعلاج أمراض القلب الحرجة والمزمنة: وذلك بشرط أن تكون وظيفة القلب وصلت إلى 40%، ويوجد قصور في التنفس الذي يعتمد على الأوكسجين. ومرض استسقاء الدماغ وكذلك علاج مرضى الفشل الكلوي النهائي. وفشل الكبد في مراحله المتأخرة. وحساسية مادة الجلوتين الدائمة واضطراب طيف التوحد. والقزامة بنسبة 15%. وتقديم الدعم الصحي لعلاج الأورام الخبيثة، ومن ثم الخاضعة للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي والجراحي. ومرض سيولة الدم المزمنة. ومرض ألزهايمر المبكر. والأمراض الجلدية التي تؤدي إلى التشوه، والتي لم يتوصل فيها إلى علاج . وحالات الصرع الشديد. وأمراض نقص المناعة، والثلاسيميا الكبرى والذي يعرف بفقر دم البحر المتوسط. وفقر الدم الواصل بنسبة 70%. وجميع الاضطرابات النفسية والتشوهات الشديدة بالشكل والوجه. كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور: ادخل على رابط الموقع الرسمي الخاص لوزارة الموارد البشرية .

ثم عليك بإدخال البيانات المطلوبة، ثم النقرعلى زر تسجيل الدخول.

ثم تقوم بالدخول على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم عليك بالنقرعلى زر خدمة أفراد.

ضرورة تحديد نوع الخدمة المطلوب

الضغط على أيقونة الضمان الاجتماعي المطور.

إدراج كافة البيانات المطلوبة داخل الطلب الإلكتروني.

كتابة رقم السجل المدني

ثم عليك بقراءة البيانات المدخلة جيدا والتأكد من صحتها، ثم النقرعلى زر الإرسال، وسوف يتم إظهار جميع المعلومات المتعلقة بطلب المستخدم.

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