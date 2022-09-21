أجمل عبارات وصور التهنئة باليوم الوطني 92.. ومتي إجازة اليوم الوطني السعودي1444

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عمر شويل - جدة أجمل عبارات وصور التهنئة باليوم الوطني السعودي، مع قرب اليوم الوطني السعودي من كل عام يزداد بحث المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن أجمل وأرق عبارات التهنئة التي يمكن أن تقال للأهل والأصدقاء والأحباب للتهنئة بهذه الذكرى العظيمة للعيد أل 92 على توحيد المملكة تحت حكم واحد ودولة واحدة قوية ممتدة الأطراف تحت علم واحد، وفي السطور التي سوف نعرضها لكم متابعينا الكرام مجموعة من أجمل وأرق عبارات التهنئة حتى تُنشر المودة والحب والإخاء ومشاعر الوطنية بين الجميع، وبذلك يتم بهذه العبارات الطيبة استكمال فرحة الاحتفال بهذا اليوم الذي طال انتظاره من قبل الكثيرين للاحتفال وسط الأهل والأصدقاء بكل الحب.

أجمل عبارات وصور التهنئة باليوم الوطني

هناك عدة عبارات رقيقة توحي بالحب والمودة يمكن إرسالها في رسالة هاتفية أو عبر رسائل الواتساب أو تويتر أو فيسبوك وهذه العبارات بالتأكيد سوف تزيد من حالة المحبة والألفة بين المواطنين وتشعرهم بحالة من الحب للمملكة ومن أهم تلك العبارات الرقيقة ما يلي:

هي لنا دار يجمعنا ويوحدنا.

كل عام والسعودية بألف خير ونحن تحت ظلها نحميها ونرعاها.

السعودية الهنية.

فداك روحي يا السعودية.

لا أجد ما أقوله لأهنئ به في هذه الذكرى العظيمة غير قول تحيا السعودية وطن لنا جميعًا.

متى أجازة اليوم الوطني السعودي 1444 هـ

يعد هذا التساؤل أكثر الأسئلة الشائعة في الساعات القليلة الماضية وسط السعوديين سواء داخل المملكة أو على منصات التواصل الاجتماعي، فالجميع يتساءل عن موعد الإجازة التي سوف يحصل عليها احتفالا بهذا اليوم، وبناءً على المرسوم الصادر من جلالة الملك سلمان عبد العزيز يتم منح أجازة رسمية لكافة العاملين في المملكة سواء القطاع العام والخاص، ولكن الإجازة لا تشمل القطاع الطبي لأهميته.

إجازة اليوم الوطني للمدارس والقطاعات

كما تم منح أجازة رسمية لجميع طلبة المدارس والجامعات على مستوى المملكة وكذلك العاملين في البنوك المختلفة وكافة الشركات وغيرها، ومن الجدير بالذكر أن هذا العيد هو العيد رقم 92 لتوحيد المملكة العربية السعودية وهو ما يجعله هام جدًا للمواطنين، حيث يشعرهم بالإخاء والوحدة في دولة واحدة وتحت شعار علم واحد.

وصرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن أجازة الاحتفال باليوم الوطني السعودي سوف تستمر لثلاثة أيام بشكل متواصل، كما قد أكدت الوزارة أن الإجازة سوف تبدأ من الخميس الموافق 22 وهو أجازة بحد ذاته، ثم يوم الجمعة وهو أيضًا أجازة تلقائية، أما يوم السبت فقد تم منحه أجازة للمواطنين داخل المملكة، وذلك طبقًا لنص المادة رقم 24 من اللائحة التنفيذية لوزارة الموارد البشرية، وكان قد أشارت الوزارة أن عطلة اليوم الوطني عبارة عن يوم واحد فقط ولكن هذا العام وافق اليوم يومان أجازة، بالتالي أصبحت الإجازة ممتدة لثلاثة أيام.